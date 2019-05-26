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صور.. ترامب يسلم الفائز كأس بطولة السومو الصيفية باليابان

الأحد، 26 مايو 2019 12:10 م
صور.. ترامب يسلم الفائز كأس بطولة السومو الصيفية باليابان ترامب يقدم الكأس للفائز
وكالات
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قام الرئيس الأمريكى دونالد ترامب بتسليم الفائز فى بطولة مصارعة السومو الصيفية الكبرى، كأس البطولة، والتى تحمل اسمه، وذلك فى أعقاب نهاية المباراة النهائية التى حضرها ترامب بصحبة رئيس الوزراء اليابانى شينزو آبى.

كان الرئيس الأمريكى وزوجته ميلانيا قد حضرا المباراة النهائية بصحبة رئيس الوزراء اليابانى، وذلك فى إطار الزيارة التى يقوم بها ترامب حاليا إلى اليابان.

الرئيس الأمريكى يتلقى تحية الفائز فى البطولة
الرئيس الأمريكى يتلقى تحية الفائز فى البطولة
الفائز يقدم التحية لترامب بعد استلامه للكأس
الفائز يقدم التحية لترامب بعد استلامه للكأس
ترامب لحظة إعلانه الفائز بالبطولة
ترامب لحظة إعلانه الفائز بالبطولة
ترامب محاطا بالكاميرات أثناء تواجده بملعب المصارعة
ترامب محاطا بالكاميرات أثناء تواجده بملعب المصارعة
ترامب يحمل الكأس لتقديمه للفائز
ترامب يحمل الكأس لتقديمه للفائز
ترامب يسلم الكأس للفائز
ترامب يسلم الكأس للفائز
ترامب يعلن الفائز بالبطولة
ترامب يعلن الفائز بالبطولة
ترامب يقدم الكأس
ترامب يقدم الكأس
ترامب يقدم شهادة للفائز
ترامب يقدم شهادة للفائز

 


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