صور.. بدء التصويت فى 6 دول فى انتخابات البرلمان الأوروبى

عواصم أوروبية (أ ش أ)

بدأ الناخبون فى اليونان والمجر وبلغاريا ورومانيا وقبرص وليتوانيا اليوم الأحد، التصويت لاختيار ممثليهم فى البرلمان الأوروبى عبر انتخابات تجرى فى 21 دولة أوروبية.

وذكر راديو (مونت كارلو) الدولى أنه دعى للانتخابات حوالى 500 مليون ناخب أوروبى، وذلك لاختيار 751 نائبا فى البرلمان الأوروبى فى ولاية مدتها خمس سنوات.

يذكر أن استطلاعات للرأى توقعت بأن تحقق الأحزاب المشككة فى جدوى الوحدة الأوروبية تقدما جديدا.



أحد الناخبين



أوربان وزوجته يدليان بصوتيهما



تشارلز ميشيل



رئيس الوزراء البلجيكى يخرج من لجنة الانتخابات



رئيس الوزراء البلجيكى



رئيس وزراء المجر فيكتور أوربان وزوجته



رئيس وزراء المجر



رئيس وزراء بلجيكا أثناء خروجه من المكان المخصص للإدلاء بصوته



رئيس وزراء بلجيكا تشارلز ميشيل



رئيس وزراء بلجيكا ينتظر دوره للإدلاء بصوته



شخص يضع صوته فى صندوق الاقتراع



مواطن بلجيكى يدلى بصوته



مواطن يضع صوته فى صندوق الاقتراع



مواطنة تضع صوتها فى صندوق الاقتراع



مواطنون يدلون بأصواتهم



ميشيل يدلى بصوته



ميشيل يضع صوته فى صندوق الاقتراع



رئيس الوزراء البلجيكى



رئيس وزراء الدنمارك وزوجته