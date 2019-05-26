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الأحد، 26 مايو 2019 10:00 ص
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صور.. بدء التصويت فى 6 دول فى انتخابات البرلمان الأوروبى

الأحد، 26 مايو 2019 08:54 ص
صور.. بدء التصويت فى 6 دول فى انتخابات البرلمان الأوروبى بدء التصويت فى 6 دولة فى انتخابات البرلمان الأوروبى
عواصم أوروبية (أ ش أ)
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بدأ الناخبون فى اليونان والمجر وبلغاريا ورومانيا وقبرص وليتوانيا اليوم الأحد، التصويت لاختيار ممثليهم فى البرلمان الأوروبى عبر انتخابات تجرى فى 21 دولة أوروبية.

وذكر راديو (مونت كارلو) الدولى أنه دعى للانتخابات حوالى 500 مليون ناخب أوروبى، وذلك لاختيار 751 نائبا فى البرلمان الأوروبى فى ولاية مدتها خمس سنوات.

يذكر أن استطلاعات للرأى توقعت بأن تحقق الأحزاب المشككة فى جدوى الوحدة الأوروبية تقدما جديدا.

أحد الناخبين
أحد الناخبين
أوربان وزوجته يدليان بصوتيهما
أوربان وزوجته يدليان بصوتيهما
تشارلز ميشيل
تشارلز ميشيل
رئيس الوزراء البلجيكى يخرج من لجنة الانتخابات
رئيس الوزراء البلجيكى يخرج من لجنة الانتخابات
رئيس الوزراء البلجيكى
رئيس الوزراء البلجيكى
رئيس وزراء الدنمارك فيكتور أوربان وزوجته
رئيس وزراء المجر فيكتور أوربان وزوجته
رئيس وزراء الدنمارك
رئيس وزراء المجر
رئيس وزراء بلجيكا أثناء خروجه من المكان المخصص للإدلاء بصوته
رئيس وزراء بلجيكا أثناء خروجه من المكان المخصص للإدلاء بصوته
رئيس وزراء بلجيكا تشارلز ميشيل
رئيس وزراء بلجيكا تشارلز ميشيل
رئيس وزراء بلجيكا ينتظر دوره للإدلاء بصوته
رئيس وزراء بلجيكا ينتظر دوره للإدلاء بصوته
شخص يضع صوته فى صندوق الاقتراع
شخص يضع صوته فى صندوق الاقتراع
مواطن بلجيكى يدلى بصوته
مواطن بلجيكى يدلى بصوته
مواطن يضع صوته فى صندوق الاقتراع
مواطن يضع صوته فى صندوق الاقتراع
مواطنة تضع صوتها فى صندوق الاقتراع
مواطنة تضع صوتها فى صندوق الاقتراع
مواطنون يدلون بأصواتهم
مواطنون يدلون بأصواتهم
ميشيل يدلى بصوته
ميشيل يدلى بصوته
ميشيل يضع صوته فى صندوق الاقتراع
ميشيل يضع صوته فى صندوق الاقتراع
رئيس الوزراء البلجيكى
رئيس الوزراء البلجيكى
رئيس وزراء الدنمارك وزوجته
رئيس وزراء الدنمارك وزوجته
فيكتور أوربان
فيكتور أوربان

 


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