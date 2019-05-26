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صور.. بالوعة صرف صحى مفتوحة تهدد حياة أعضاء نادى صيد المحلة

الأحد، 26 مايو 2019 02:00 ص
صور.. بالوعة صرف صحى مفتوحة تهدد حياة أعضاء نادى صيد المحلة
الغربية – مصطفى عادل
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فى الوقت الذى بدأت فيه الإجازة الصيفية لطلاب المراحل الابتدائية والإعدادية بعد انتهاء الامتحانات، وتوجههم إلى الأندية لممارسة الأنشطة المختلفة، يشهد نادى صيد المحلة كارثة بوجود بلوعة مفتوحة بعمق كبير أمام أكاديمية كرة القدم، ومركز تدريب الكاراتية، وكادت أن تحدث كارثة بعد سقوط طفل بالبلوعة، وتمكن أحد المارة الذى تصادف وجودة من إنقاذه من الموت بأعجوبة.

ولجأ مسئولو النادى لوضع سعف النخيل والأخشاب على البالوعة بدلا من تغطية أو التدخل لدى المسئولين بشركة مياه الشرب والصرف الصحى لتغطيتها قبل وقوع كارثة بسقوط الأطفال فيها.

وطالب أعضاء الجمعية العمومية محافظ الغربية ورئيس مدينة المحلة ورئيس نادى الصيد بسرعة التحرك قبل حدوث كارثة، خشية سقوط اطفال او فتيات بداخلها، كما حدث فى مدرسة بنوفر للتعليم الأساسى، والتى لقى فيها تلميذ بالابتدائى مصرعه إثر سقوطه فى بيارة صرف صحى.

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