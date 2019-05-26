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صور.. انتظام امتحانات الفصل الدراسى الثانى بتمريض طنطا

الأحد، 26 مايو 2019 03:50 م
صور.. انتظام امتحانات الفصل الدراسى الثانى بتمريض طنطا الدكتوره لطيفة فودة عميد كلية التمريض بجامعة طنطا تتفقد لجان الامتحانات
الغربية – مصطفى عادل
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أكدت الدكتوره لطيفة فودة عميد كلية التمريض بجامعة طنطا، على انتظام سير الامتحانات وفق القواعد المنظمة لها، مؤكدة على توفير الأجواء المناسبة للطلاب لتأدية امتحاناتهم دون مشقة من خلال توفير الإضاءة والتهوية المناسبة فى اللجان، خاصة فى ظل ظروف إرتفاع درجة الحرارة فى الفترة الحالية، وتوفير الهدوء حتى يستطيع الطلاب التركيز فى أداء الامتحانات على أفضل وجه، بالإضافة إلى مراعاة تطبيق معايير الجودة على الورقة الامتحانية وتوافقها مع المقررات الدراسية، وتواجد المراقبين والملاحظين داخل جميع اللجان.

وأضافت "فودة" أنه تم توجيه جميع المراقبين والملاحظين بعدم التهاون مع حالات الغش ، إلى جانب تواجد أساتذة المواد أثناء الامتحانات للرد على استفسارات الطلاب ، متمنية التوفيق والنجاح للطلاب .

 

 

 


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