صور.. اليابانيون يلتقطون الصور التذكارية مع كأس ترامب فى مصارعة السومو

وكالات

يشارك الرئيس الأمريكى دونالد ترامب اليوم الأحد فى اليوم الأخير من بطولة السومو، وذلك فى إطار زيارته الحالية لليابان، حيث أنه من المقرر أن يقدم الكأس، الذى يحمل اسمه للفائز.

وحرص قطاع كبير من اليابانيين الذى سوف يحضرون المناسبة، على التقاط الصور مع الكأس، وذلك تخليدا لذكرى حضور الرئيس ترامب لهذه البطولة.



إقبال على القاعة التى يتواجد بها الكأس



الرئيس ترامب يشارك فى نهائى مصارعة السومو



الكأس يخلد زيارة ترامب لليابان حيث سيقوم بتسليمه للفائز



رجل وزوجته يلتقطان صور مع الكأس



صور بصحبة الكأس



كأس ترامب



مواطنون يلتقطون صورا للكأس



يابانى يلتقط صورة تذكارية مع كأس ترامب