صور.. المعرض السنوى الخامس لكلية الفنون الجميلة "الخطوة الأولى" بالمنصورة

الدقهلية - شريف الديب - سارة الباز

افتتح الدكتور عمر غنيم، عميد كلية الفنون الجميلة بجامعة المنصورة المعرض السنوى الخامس لكلية الفنون الجميلة "الخطوة الاولى "

تحت رعاية الدكتور أشرف عبد الباسط، رئيس جامعة المنصورة، والدكتور محمود المليجى، نائب رئيس الجامعة لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة .

يضم المعرض 1000 لوحة وقطعة فنية، وينقسم العرض إلى جزئين جزء خاص بالأساتذة والهيئة المعاونة، وجزء خاص بالطلاب من جميع أقسام الكلية، والتى تتضمن قسم التصوير والديكور والعمارة والجرافيك والنحت.

ويشارك الطلبة المتفوقين الحاصلين على نسبة تفوق 85 %، بمشاريعهم فى المعرض.

يعتبر المعرض نوع من الإعداد للطلبة للتعلم والتدريب على إقامة المعارض، وخطوة لتجهيزهم للمشاركة فى المعارض الخارجية، خصوصا مع مشاركة الأساتذة والهيئة المعاونة فى المعرض بهدف الإندماج مع الطلاب، وفتح أفاق جديدة لهم فى مجال التعلم، واكتساب خبرات مختلفة فى المجال العملي، علاوة على تشجيع الطلاب على الانتاج الدائم للاعمال الفنية لعرضها فى مثل هذه المعارض.



معرض كلية الفنون الجميلة بجامعة المنصورة



معرض كلية الفنون الجميلة بجامعة المنصورة



معرض كلية الفنون الجميلة بجامعة المنصورة



معرض كلية الفنون الجميلة بجامعة المنصورة



معرض كلية الفنون الجميلة بجامعة المنصورة



معرض كلية الفنون الجميلة بجامعة المنصورة



معرض كلية الفنون الجميلة بجامعة المنصورة



معرض كلية الفنون الجميلة بجامعة المنصورة



معرض كلية الفنون الجميلة بجامعة المنصورة



معرض كلية الفنون الجميلة بجامعة المنصورة



معرض كلية الفنون الجميلة بجامعة المنصورة



معرض كلية الفنون الجميلة بجامعة المنصورة



معرض كلية الفنون الجميلة بجامعة المنصورة



معرض كلية الفنون الجميلة بجامعة المنصورة