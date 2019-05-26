سوبر كورة
Ads
الأحد، 26 مايو 2019 05:19 م
خالد صلاح
الرئيسية أخبار المحافظات

صور.. المعرض السنوى الخامس لكلية الفنون الجميلة "الخطوة الأولى" بالمنصورة

الأحد، 26 مايو 2019 04:22 م
صور.. المعرض السنوى الخامس لكلية الفنون الجميلة "الخطوة الأولى" بالمنصورة معرض الفنون الجميلة بجامعة المنصورة
الدقهلية - شريف الديب - سارة الباز
إضافة تعليق

افتتح الدكتور عمر غنيم، عميد كلية الفنون الجميلة بجامعة المنصورة المعرض السنوى الخامس لكلية الفنون الجميلة "الخطوة الاولى "

تحت رعاية الدكتور أشرف عبد الباسط، رئيس جامعة المنصورة، والدكتور محمود المليجى، نائب رئيس الجامعة لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة .

يضم المعرض 1000 لوحة وقطعة فنية، وينقسم العرض إلى جزئين جزء خاص بالأساتذة والهيئة المعاونة، وجزء خاص بالطلاب من جميع أقسام الكلية، والتى تتضمن قسم التصوير والديكور والعمارة والجرافيك والنحت.

ويشارك الطلبة المتفوقين الحاصلين على نسبة تفوق 85 %، بمشاريعهم فى المعرض.

يعتبر المعرض نوع من الإعداد للطلبة للتعلم والتدريب على إقامة المعارض، وخطوة لتجهيزهم للمشاركة فى المعارض الخارجية، خصوصا مع مشاركة الأساتذة والهيئة المعاونة فى المعرض بهدف الإندماج مع الطلاب، وفتح أفاق جديدة لهم فى مجال التعلم، واكتساب خبرات مختلفة فى المجال العملي، علاوة على تشجيع الطلاب على الانتاج الدائم للاعمال الفنية لعرضها فى مثل هذه المعارض.

معرض كلية الفنون الجميلة بجامعة المنصورة (1)
معرض كلية الفنون الجميلة بجامعة المنصورة 

 

معرض كلية الفنون الجميلة بجامعة المنصورة (2)
معرض كلية الفنون الجميلة بجامعة المنصورة

 

معرض كلية الفنون الجميلة بجامعة المنصورة (3)
معرض كلية الفنون الجميلة بجامعة المنصورة 

 

معرض كلية الفنون الجميلة بجامعة المنصورة (4)
معرض كلية الفنون الجميلة بجامعة المنصورة

 

معرض كلية الفنون الجميلة بجامعة المنصورة (5)
معرض كلية الفنون الجميلة بجامعة المنصورة

 

معرض كلية الفنون الجميلة بجامعة المنصورة (6)
معرض كلية الفنون الجميلة بجامعة المنصورة

 

معرض كلية الفنون الجميلة بجامعة المنصورة (7)
معرض كلية الفنون الجميلة بجامعة المنصورة 
 
معرض كلية الفنون الجميلة بجامعة المنصورة (8)
معرض كلية الفنون الجميلة بجامعة المنصورة

 

معرض كلية الفنون الجميلة بجامعة المنصورة (9)
معرض كلية الفنون الجميلة بجامعة المنصورة

 

معرض كلية الفنون الجميلة بجامعة المنصورة (10)
معرض كلية الفنون الجميلة بجامعة المنصورة 

 

معرض كلية الفنون الجميلة بجامعة المنصورة (11)
معرض كلية الفنون الجميلة بجامعة المنصورة 
 
معرض كلية الفنون الجميلة بجامعة المنصورة (12)
معرض كلية الفنون الجميلة بجامعة المنصورة 

 

معرض كلية الفنون الجميلة بجامعة المنصورة (13)
معرض كلية الفنون الجميلة بجامعة المنصورة

 

معرض كلية الفنون الجميلة بجامعة المنصورة (14)
معرض كلية الفنون الجميلة بجامعة المنصورة

 

معرض كلية الفنون الجميلة بجامعة المنصورة (15)
معرض كلية الفنون الجميلة بجامعة المنصورة 

 

 


إضافة تعليق

الموضوعات المتعلقة

رئيس جامعة المنصورة: خضوع 19 طالبًا محبوسًا لامتحانات نهاية العام

جامعة المنصورة فى المركز الثانى على مستوى جامعات مصر بمعدل الاستشهادات

جامعة المنصورة تعلن جدول امتحانات الفصل الدراسى الثانى..وتراقب الطلاب بالكاميرات

رئيس جامعة المنصورة : أنهينا 8308 حالة من قوائم الانتظار بالمستشفيات والمراكز الطبية

جامعة المنصورة تعلن نجاح أول حالة زراعة نخاع بمستشفى الأطفال

جامعة المنصورة

معرض كلية الفنون الجميلة

عميد كلية الفنون الجميلة بجامعة المنصورة

الدقهلية


لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


لا تفوتك
إعلان نتيجة الشهادة الإعدادية بأسيوط نهاية الأسبوع

إعلان نتيجة الشهادة الإعدادية بأسيوط نهاية الأسبوع

أشهر 5 أكاذيب فبركتها الإخوان وفضحتها البيانات الصحيحة.. التنظيم يزور صورا من عام 2011 لترويجها على أنها لطلاب أولى ثانوى.. وتجزئة فيديو تصريح الرئيس عن السكك الحديدية ونشر آخر قديم لعادل إمام يكشفان حقيقتهم

أشهر 5 أكاذيب فبركتها الإخوان وفضحتها البيانات الصحيحة.. التنظيم يزور صورا من عام 2011 لترويجها على أنها لطلاب أولى ثانوى.. وتجزئة فيديو تصريح الرئيس عن السكك الحديدية ونشر آخر قديم لعادل إمام يكشفان حقيقتهم

المدير الإقليمى للشركة المنفذة لنظام تذكرتى لـ«اليوم السابع»: أمم أفريقيا 2019 بلا سوق سوداء ولا زحام و لا شغب.. الرئيس أشاد بطريقة العرض وإنجاز المشروع فى شهرين فقط.. والنظام الجديد نواة لعودة الجماهير

المدير الإقليمى للشركة المنفذة لنظام تذكرتى لـ«اليوم السابع»: أمم أفريقيا 2019 بلا سوق سوداء ولا زحام و لا شغب.. الرئيس أشاد بطريقة العرض وإنجاز المشروع فى شهرين فقط.. والنظام الجديد نواة لعودة الجماهير

لاعب عربي يتصدر الأكثر مشاركة فى الدوري الفرنسي.. تعرف عليه

لاعب عربي يتصدر الأكثر مشاركة فى الدوري الفرنسي.. تعرف عليه

لو فرحك قرب.. اضمنى مكياج بسيط وعالموضة بـ5 نصائح

لو فرحك قرب.. اضمنى مكياج بسيط وعالموضة بـ5 نصائح

الرجوع الى أعلى الصفحة