صور.. "القومى للمرأة بالشرقية": إستخراج 50 بطاقة رقم قومى بالمجان لغير القادات

الشرقية- فتحية الديب

قالت الدكتورة "عايدة عطية " مقررة فرع المجلس القومي للمرأة بالشرقية، اليوم، إن المجلس قام بإستخراج 50 بطاقة رقم قومى مجانا للمرأة المعيلة والسيدات الغير قادرات ، بقرية العصلوجي، بالمجان ضمن مشروع "بطاقتك حقوقك" .

ويأتى ذلك فى إطار البرتوكول الموقع بين مصلحة الأحوال المدنية والمجلس القومي للمرأة، وذلك حرصا من المجلس على مساعدة المرأة على اثبات وجودها وما يترتب علية من حصولها على الخدمات الحكومية وفرص العمل.

وتابعت مقررة الفرع أن المجلس تمكن من استخراج أكثر من 350 بطاقة رقم قومى بالمجان للمرأة المعيلة والفتيات اللاتى يستخرجن البطاقات لأول مرة أو تجديدها بعد رفع الغرامة،

وقامت مقررة الفرع، بتوجيه الشكر والتقدير لضباط الأحوال المدنية، لدعمهم وتعاونهم الصادق مع فرع المجلس فى استخراج بطاقات الرقم القومى للسيدات بالمجان، و الانتقال إلى المراكز والقرى بالمحافظة وتقديم المساعدة لهن وتصويرهن لتوفير الجهد والوقت والتكلفة.