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صور..الدفاع الجوى السعودى يسقط طائرة أطلقت تجاه مطار الملك عبد الله بجازان

الأحد، 26 مايو 2019 05:54 م
صور..الدفاع الجوى السعودى يسقط طائرة أطلقت تجاه مطار الملك عبد الله بجازان حطام الطائرة عقب اسقاطها
كتب محمود رضا الزاملى _ وكالات
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قال المتحدث الرسمى باسم قوات التحالف "تحالف دعم الشرعية فى اليمن" العقيد الركن تركى المالكي، أنه وفى تمام الساعة السابعة صباح اليوم قوات الدفاع الجوى الملكى السعودى، من اعتراض وإسقاط طائرة مسيرة تحمل متفجرات أطلقتها المليشيا الحوثية الإرهابية محاولة استهداف مطار الملك عبدالله بجازان، الذى يستخدمه آلاف المواطنين المدنيين والمقيمين يومياً دون أى مراعاة للقانون الدولى الإنسانى وقواعده العرفية والذى يعطى حماية خاصة للأعيان المدنية.

وأوضح العقيد المالكى، أن الأداة الإجرامية الإرهابية الحوثية تستهدف المنشآت المدنية والأعيان المدنية ولم يتم تحقيق أى من أهدافهم، وقد تم كشفها وإسقاطها، وأننا إذ نؤكد حقنا المشروع فى الدفاع عن بلدنا فإننا نؤكد ايضاً أن الحوثيين الإرهابيين سوف يدفعون الثمن باهظاً.

حطام الطائرة بعد استهدافها
حطام الطائرة بعد استهدافها

 

حطام الطائرة
حطام الطائرة

 

نجاح الدفاع الجوى السعودى من اسقاط طائرة
نجاح الدفاع الجوى السعودى من اسقاط طائرة

 


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الدفاع الجوى السعودى

طائرة بدون طيار

مطار الملك عبد الله

جازان


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