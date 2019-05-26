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صور ..الاف الطلاب فى القوافل التعليمية المجانية لطلاب الثانوية العامة بكفرالشيخ

الأحد، 26 مايو 2019 03:50 م
صور ..الاف الطلاب فى القوافل التعليمية المجانية لطلاب الثانوية العامة بكفرالشيخ القافلة التعليمية للثانوية العامة بكفر الشيخ
كفر الشيخ – محمد سليمان
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شهدت قاعات مديرية الشباب والرياضة بكفر الشيخ اليوم الأحد، إقبال الألاف من طلاب الثانوية العامة بقسميها العلمى والأدبى على القافلة التعليمية المجانية لمقدمى برامج القنوات الفضائية، بحضور كبار أساتذة المواد العلمية والأدبية بوزارة التربية والتعليم، ومئات من طلاب وطالبات الثانوية العامة، يأتى ذلك بالتنسيق مع الدكتورة بثينة كشك، وكيل وزارة التربية والتعليم بكفر الشيخ.

أكدت الدكتورة بثينة كشك، وكيل وزارة التربية والتعليم بكفر الشيخ، أن القافلة تضم كبار خبراء القنوات التعليمية المتخصصة فى القاهرة، والذين يشرحون للطلاب ملخص المنهج الدراسى والأسئلة المتوقعة فى امتحانات آخر العام، ويجيبون على أسئلة الطلاب، بالإضافة لشرح وافى، وتوجيه نصائح للطلاب للاستفادة بها فى الامتحانات.

قال الدكتور عزت محروس مدير عام الشباب والرياضة بكفر الشيخ، إن قاعات مديرية الشباب والرياضة بكفر الشيخ، استقبلت طلاب الثانوية العامة منذ التاسعه صباحا، من جميع مدن وقرى المحافظة، للاستفادة من القافلة التعليمية المجانية.

وأضاف محروس، أن الهدف من تلك القوافل هو الحد من انتشار الدروس الخصوصية، من خلال تنفيذ مراجعات فى جميع المواد العلمية والأدبية، يقوم عليها خبراء المواد وواضعى الامتحانات، لتقديم أكبر استفادة ممكنه للطلاب، معبرا عن سعادته من تواجد المئات من طلاب وطالبات الثانوية العامة الذين حرصوا على حضور المراجعات النهائية، قائلا، "نحن نقدم لأبنائنا من الطلاب ما لم يتوفر لنا حينما كنا فى نفس أعمارهم، ونتمنى ان يصبحوا جيل افضل متسلح بالعلم والمعرفة والانتماء لوطنه معتزا بهويته، لأنهم اساس مستقبل هذا البلد.

 

 

اقبال كبير لطلاب الثانوية العامة بكفر الشيخ عل قوافل مقمدي البرامج التعليمية (1)
اقبال كبير لطلاب الثانوية العامة بكفر الشيخ عل قوافل مقمدي البرامج التعليمية

 

اقبال كبير لطلاب الثانوية العامة بكفر الشيخ عل قوافل مقمدي البرامج التعليمية (3)
اقبال كبير لطلاب الثانوية العامة بكفر الشيخ عل قوافل مقمدي البرامج التعليمية

 

اقبال كبير لطلاب الثانوية العامة بكفر الشيخ عل قوافل مقمدي البرامج التعليمية (4)
اقبال كبير لطلاب الثانوية العامة بكفر الشيخ عل قوافل مقمدي البرامج التعليمية

 

اقبال كبير لطلاب الثانوية العامة بكفر الشيخ عل قوافل مقمدي البرامج التعليمية (5)
اقبال كبير لطلاب الثانوية العامة بكفر الشيخ عل قوافل مقمدي البرامج التعليمية

 

اقبال كبير لطلاب الثانوية العامة بكفر الشيخ عل قوافل مقمدي البرامج التعليمية (6)
اقبال كبير لطلاب الثانوية العامة بكفر الشيخ عل قوافل مقمدي البرامج التعليمية 

 

 


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قوافل تعليمية للثانوية العامة

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