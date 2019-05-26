صور.. اضبط مخالفة.. أعمدة إنارة مائلة تهدد أهالى طوخ

القليوبية نيفين طه

شهد شارع الاتحاد الاشتراكى، بمدينة طوخ بمحافظة القليوبية ، وجود مجموعة من أعمدة الإنارة المتلاصقة والمائلة مما يهدد حياة المارة من المواطنين.

وقالت عبير أحمد، أن وجود تلك أعمدة الإنارة المتلاصقة خطير جدا وينذر بكارثة، مشيرة إلى بعض تلك الأعمدة مائل مما ينذر بسقوطة بأى وقت على المارة وتعريض حياة الأهالى للخطر.

وناشد محمود على مسئولين شركة الكهرباء بمدينة طوخ بضرورة إصلاح تلك الأعمدة قبل حدوث كارثة أو إزالتها فى حالة عدم وجود أهمية لهم حرصا على حياة المواطنين، لأن تلك الشارع شارع حيوى بمدينة طوخ ويمر به آلاف من المواطنين.