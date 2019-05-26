صور.. اشتباكات بين متظاهرى السترات الصفراء والشرطة فى بلجيكا

بروكسل /أ ش أ/

نشبت اشتباكات، اليوم الأحد، بين قوات الشرطة البلجيكية وعدد من المتظاهرين بعدما تحولت تظاهرة لحركة السترات الصفراء إلى العنف بالعاصمة بروكسل.

وذكرت شبكة "إيه بى سي" الأمريكية أن المتظاهرين رشقوا المبانى بالحجارة فيما استخدمت قوات الشرطة رذاذ الفلفل، موضحة أن الاشتباكات وقعت فى مناطق مختلفة بالعاصمة وبالقرب من مقر الاتحاد الأوروبى وأن الشرطة احتجزت عددا من الأشخاص، يشار إلى أن بلجيكا تشهد اليوم انتخابات عامة فيما تجرى انتخابات البرلمان الأوروبى فى أنحاء دول الاتحاد الأوروبي.



أحد المعتقلين فى قبضة الشرطة



أحد المعتقلين



اطلاق غاز الفلفل ضد المحتجين



اعتقال أحد متظاهرى السترات الصفراء



اعتقال إحدى المتظاهرات



اعتقال متظاهر



الشرطة البلجيكية



الشرطة تواجه المحتجين



جانب من أعمال العنف



جانب من المظاهرات



عف الشرطة البلجيكية