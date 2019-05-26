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الأحد، 26 مايو 2019 02:17 م
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و استكمال تنفيذ مشروع 50 بيت ريفى بـتكلفة 17.9 مليون جنيه

صور.. إسكان الوادى الجديد ينفذ وحدة تأهيل ذوى الاحتياجات الخاصة بتكلفة 20 مليون جنيه

الأحد، 26 مايو 2019 01:51 م
صور.. إسكان الوادى الجديد ينفذ وحدة تأهيل ذوى الاحتياجات الخاصة بتكلفة 20 مليون جنيه وحدة تأهيل ذوي الاحتياجات الخاصة
الوادى الجديد-ماهر أبو نور
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أعلنت مديرية الإسكان والمرافق بمحافظة الوادى الجديد، اليوم الأحد، عن استكمال مشروع تطوير ورفع كفاءة مشروع المركز الإقليمى لتأهيل ذوى الاحتياجات الخاصة بمدينه الخارجة والذى يشمل أقسام تدريب وتأهيل لذوى الإعاقات المختلفة، بالإضافة إلى إنشاء حمام سباحة مصمم بأحداث التجهيزات التى تناسب ذوى القدرات الخاصة.

وقال المهندس أحمد حسين، وكيل وزارة الإسكان بالوادى الجديد، أن تكلفة المشروع 20 مليون جنيه، وسينتهى المشروع فى يوليو المقبل، وذلك بناءا على توجيهات اللواء محمد الزملوط محافظ الوادى الجديد، ليكون جاهزًا لاستقبال كافه الحالات وعلاجها بأحدث الأجهزة الطبية والعلاج الطبيعى الحديثة.

كما أعلن رئيس جهاز تعمير الوادى الجديد، اللواء مهندس أيمن عبد المنعم، عن تنفيذ 35% من مشروع الـ50 بيتا بدويا بقرية الخرطوم التابعة للوحدة المحلية لقرى شرق بولاق بمركز الخارجة.

أكد عبد المنعم، أن الجهاز يواصل تنفيذ المشروع بتكلفة 17 مليون و 900 الف جنيه، لإقامة منازل على مساحة 65 مترًا مربعًا، لشباب الخريجين، بقرية الخرطوم، بهدف توفير مسكن ملائم للشباب، وتشجيعهم على استصلاح وزيادة الرقعة الزراعية.

أضاف أيمن، أن المشروع سينتهى بشكل نهائى فى يوليو 2020، ويجرى تسليمه للوحدة الملحية لمركز الخارجة، لتسليمها للمنتفعين.

 

مشروع 50 بيت ريفي (1)

مشروع 50 بيت ريفي (1)

 

مشروع 50 بيت ريفي (2)
مشروع 50 بيت ريفي (2)

 

مشروع 50 بيت ريفي (3)
مشروع 50 بيت ريفي (3)

 

مشروع 50 بيت ريفي (4)
مشروع 50 بيت ريفي (4)

 

مشروع 50 بيت ريفي (5)
مشروع 50 بيت ريفي (5)

 

مشروع 50 بيت ريفي (6)
مشروع 50 بيت ريفي (6)

 

وحدة تأهيل ذوي الاحتياجات الخاصة (1)
وحدة تأهيل ذوي الاحتياجات الخاصة (1)

 

وحدة تأهيل ذوي الاحتياجات الخاصة (2)
وحدة تأهيل ذوي الاحتياجات الخاصة (2)

 

وحدة تأهيل ذوي الاحتياجات الخاصة (3)
وحدة تأهيل ذوي الاحتياجات الخاصة (3)

 

وحدة تأهيل ذوي الاحتياجات الخاصة (4)
وحدة تأهيل ذوي الاحتياجات الخاصة (4)

 

وحدة تأهيل ذوي الاحتياجات الخاصة (5)
وحدة تأهيل ذوي الاحتياجات الخاصة (5)

 


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الوادى الجديد

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