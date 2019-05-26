صور.. أم البنات: احتاج لـ12 حقنة بـ24 ألف جنيه وتركيب مفصل.. من يساعد حنان؟

كتب الأمير نصرى

زوج بسيط ضعيف البنيان تزوج ممن كان يحبها أنجب منها 3 بنات أطفال، وفجأة ظهر ما لم يكن متوقعًا فى الحسبان، حيث مرضت زوجته التى كانت سنده بمرض الروماتويد المفصلى، فأصبحت لا تقوى على الحركة بل ازدادت حالتها للأسوأ وأصبح الزوج هو الأب والأم والزوج والحبيب وكل شىء بالنسبة لها فى هذه المحنة، يأخذ بيدها للحمام يحمل أطفاله الثلاثة كى يطعمهم ويغير لهم ملابسهم فضلاً عن أنه العائل الوحيد لهذه الأسرة المسكينة.

قالت حنان فتح الله أمين 29 سنة لـ"اليوم السابع": أقيم بشارع الحرية رقم 1 عرب أبو ختيرش مركز أبو النمرس – محافظة الجيزة، ومتزوجة ولى 3 بنات أطفال وزوجى عامل بسيط وفى عام 2013 أصبت بمرض الروماتويد المفصلى وذلك بكل مفاصل الجسم وأخذت علاجا له لكن لم يأتِ بأى نتيجة وذهبت لعدد كبير من الأطباء والمستشفيات منها معهد الشلل.

تابعت: وتحول المرض بعد الولادة وانتشر فى جسمى وذهبت للقصر العينى وتم حقنى فى الركبة اليمنى كما أصبت بالعجز فى الركبة اليسرى بعد إجراء عملية الحقن وبعد استئصال ورم بها تسبب ذلك فى تآكل المفصل وأحتاج لتركيب مفصل ولا أستطيع المشى، حيث انتشر المرض بجميع جسدى ويجب أن آخذ علاج بيولوجى حقنة تحت الجلد كل أسبوع لمدة 3 أشهور الحقنة بـ2000 جنيه أى 12 حقنة بـ24 ألف جنيه والشهر بـ8 آلاف جنيه.

واستطردت: صحتى بتتأخر ويجب أن أخذ الحقنة، لكن المجالس الطبية أعطونى قرار واحد فقط بـ6700 جنيه، وأنا عندى تآكل فى المفاصل وزوجى هو اللى بيساعدنى ويأكل بناتى ويدخلنى الحمام وعلينا ديون 1200 جنيه فواتير كهرباء وماء واحتاج علاج بيولوجى وتركيب مفصل للقدم اليسرى، كما أجريت تحاليل وأشعة على حسابى الخاص ونفسى أهل الخير يساعدونى فى العلاج كى أربى بناتى حتى أننى لا أستطيع أن أمسك ملعقة آكل بها.

للتواصل ت / 01063459886



أشعة



اشعه



المرض يظهر على يدها



تحاليل



تحاليل



حنان



حنان



حنان مع اطفالها



حنان مع اطفالها



قرار