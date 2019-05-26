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صحيفة بحرينية: آسيوى حاول تهريب مخدرات فى "واقى ذكرى" وأخفاها بمكان حساس

الأحد، 26 مايو 2019 12:49 م
صحيفة بحرينية: آسيوى حاول تهريب مخدرات فى "واقى ذكرى" وأخفاها بمكان حساس مخدرات
كتبت: إسراء أحمد فؤاد
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لجأ آسيوي شاذ جنسيا إلى وضع مؤثرات عقلية في واق ذكري بشكل فني محاولا الدخول بها إلى البحرين من المطار بعد أن أخفى الواقي الذكري في مكان حساس طوال رحلته من بلاده وصولا إلى البحرين، بحسب صحيفة اخبار الخليج البحرينية.

 

وقالت الصحيفة أنه وبعد وصوله إلى مطار المملكة دخل دورة المياه وأخرج المخدرات وأخفاها بملابسه الداخلية، إلا أن حيلته تيقن لها رجال الأمن بالمطار وتم ضبطه وإحالته إلى المحاكمة حيث قضت المحكمة بتأجيل القضية إلى جلسة 3 يونيو للاطلاع والرد من قبل وكيل المتهم مع استمرار حبس المتهم.

 

وكان ضابط الجمارك بمطار البحرين اشتبه في المتهم عند قدومه فتم تحويله إلى المسار الأحمر وبتفتيشه ذاتيا عثر بطيات ملابسه الداخلية التي يرتديها على واق ذكري محشو بداخله 218 جراما من المؤثرات العقلية ملفوفة بشكل أسطواني، حيث اعترف المتهم بأنه يتعاطى المواد المخدرة منذ 10 سنوات وكشف عن شذوذه الجنسي ومرضه بالإيدز.

 

وبحسب الصحيفة فان المتهم، يستهدف زبائنه عبر مواقع التواصل الاجتماعي ليمارس معهم الرذيلة ويعرض عليه في نفس الوقت شرب المواد المخدرة سويا ويتقاضى منهم مبلغا ماليا للممارسة والتعاطي ما بين 20 و30 دينارا ونظرًا إلى ارتفاع غلاء المواد المخدرة في البحرين وصعوبة الحصول عليها قرر شراءها من بلاه.

 

وقال إنه أثناء ما كان في بلاده قام بشراء المؤثرات العقلية وجلبها معه إلى البحرين ووضع خطة لتهريبها عن طريق وضعها في واق ذكري بشكل أسطواني ثم وضعه في مكان حساس وصولا إلى ركوب الطائرة من بلده ثم أخرجه وعاد ووضعه مرة أخرى عند وصوله إلى البحرين وبعد الوصول دخل إحدى دورات المياه وقام بإخراجه وإخفائه بملابسه الداخلية التي يرتديها.


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