سوبر كورة
Ads
الأحد، 26 مايو 2019 04:19 م
خالد صلاح
الرئيسية أخبار عربية

صحيفة الرياض السعودية: إصابة 26 معتمرا بحادث تصادم

الأحد، 26 مايو 2019 03:35 م
صحيفة الرياض السعودية: إصابة 26 معتمرا بحادث تصادم معتمرين
وكالات الأنباء
إضافة تعليق

أفادت وسائل إعلام سعودية بأن 26 معتمرا أصيبوا بإصابات مختلفة تراوحت مابين المتوسطة والبسيطة وذلك إثر تصادم حافلة على طريق مكة المكرمة - المدينة المنورة.

وقالت صحيفة "الرياض" السعودية، إن غرفة عمليات هيئة الهلال الأحمر السعودى فى العاصمة المقدسة تلقت بلاغا من غرفة العمليات الموحدة يفيد بسقوط مصابين فى حادث سير لحافلة فى النورية على طريق مكة - المدينة.

وأضافت أنه فور تلقى البلاغ توجهت 11 فرقة إسعافية إلى مكان الحادث.

وأوضح المتحدث الرسمى للهيئة فى العاصمة المقدسة عبد العزيز بادومان، أنه عند وصول أول فرقة إلى الموقع تبين وجود 26 معتمرا مصابا تراوحت إصاباتهم بين المتوسطة والبسيطة.

وأشار عبد العزيز بادومان إلى أنه تم تقديم الخدمة الإسعافية للمصابين ونقل 23 منهم إلى مستشفى الملك عبد العزيز ومستشفى حراء العام.

 
حادث-تصادم
حادث-تصادم-حافلة
 

إضافة تعليق

الموضوعات المتعلقة

وصول 7 ملايين معتمر إلى السعودية حتى 18 رمضان

الأرصاد السعودية: أمطار رعدية اليوم على 8 محافظات منها مكة المكرمة

تريزيجيه يطير إلى السعودية لأداء العمرة قبل معسكر المنتخب.. صورة

السعودية تدين التفجيرين اللذين استهدفا مسجدين بكابول وكويتا

السعودية

حادث تصادم

معتمرين

اخبار العرب


لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


لا تفوتك
إعلان نتيجة الشهادة الإعدادية بأسيوط نهاية الأسبوع

إعلان نتيجة الشهادة الإعدادية بأسيوط نهاية الأسبوع

أشهر 5 أكاذيب فبركتها الإخوان وفضحتها البيانات الصحيحة.. التنظيم يزور صورا من عام 2011 لترويجها على أنها لطلاب أولى ثانوى.. وتجزئة فيديو تصريح الرئيس عن السكك الحديدية ونشر آخر قديم لعادل إمام يكشفان حقيقتهم

أشهر 5 أكاذيب فبركتها الإخوان وفضحتها البيانات الصحيحة.. التنظيم يزور صورا من عام 2011 لترويجها على أنها لطلاب أولى ثانوى.. وتجزئة فيديو تصريح الرئيس عن السكك الحديدية ونشر آخر قديم لعادل إمام يكشفان حقيقتهم

المدير الإقليمى للشركة المنفذة لنظام تذكرتى لـ«اليوم السابع»: أمم أفريقيا 2019 بلا سوق سوداء ولا زحام و لا شغب.. الرئيس أشاد بطريقة العرض وإنجاز المشروع فى شهرين فقط.. والنظام الجديد نواة لعودة الجماهير

المدير الإقليمى للشركة المنفذة لنظام تذكرتى لـ«اليوم السابع»: أمم أفريقيا 2019 بلا سوق سوداء ولا زحام و لا شغب.. الرئيس أشاد بطريقة العرض وإنجاز المشروع فى شهرين فقط.. والنظام الجديد نواة لعودة الجماهير

لاعب عربي يتصدر الأكثر مشاركة فى الدوري الفرنسي.. تعرف عليه

لاعب عربي يتصدر الأكثر مشاركة فى الدوري الفرنسي.. تعرف عليه

لو فرحك قرب.. اضمنى مكياج بسيط وعالموضة بـ5 نصائح

لو فرحك قرب.. اضمنى مكياج بسيط وعالموضة بـ5 نصائح

الرجوع الى أعلى الصفحة