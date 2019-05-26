صحة الجيزة: تشغل وحدة جديدة لمعالجة المياه بمستشفى العياط المركزى

أعلنت مديرية الصحة والسكان بالجيزة تشغيل وحدة جديدة لمعالجة المياه بمستشفى العياط المركزى لخدمة مرضى الغسيل الكلوى بمركز العياط والمناطق القريبة.

من جانبها أكدت الدكتورة هناء سرور، مدير مديرية الصحة بالجيزة، أنه تم نقل الماكينات إلى وحدة الكلى الجديدة بمستشفى العياط المركزى، لخدمة المرضى وتقديم خدمة مميزة ورفع الخدمات بشكل عام.

وأشاد أهالى مركز العياط بالوحدة الجديدة، حيث عبر المرضى عن سعادتهم بجودة الخدمة المقدمة لهم، حيث شارك الأهالى فى شراء الوحدة الجديدة.