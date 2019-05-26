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شوارع مكة المكرمة تتزين بأعلام الدول المشاركة فى القمم الخليجية والعربية والإسلامية

الأحد، 26 مايو 2019 06:00 ص
شوارع مكة المكرمة تتزين بأعلام الدول المشاركة فى القمم الخليجية والعربية والإسلامية شوراع مكة تتزين بأعلام الدول المشاركة فى القمم الثلاث
كتب مصطفى عنبر
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‏قامت أمانة العاصمة المقدسة (مكة المكرمة)- ممثلة في إدارة الإنارة - برفع أعلام ووحدات إضاءة تجميلية بمناسبة القمم الخليجية والعربية والإسلامية، التي دعا إلى عقدها خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، وتُقام من 25 إلى 27 رمضان بمكة المكرمة.

 

ووفقا لموقع "سبق" السعودى، فقد توشحت شوارع العاصمة المقدسة المؤدية إلى قصر الصفا، الذي سيشهد ثلاث قمم خليجية وعربية وإسلامية، بأعلام الدول الإسلامية والعربية والخليجية التي ستحضر هذه القمم الثلاث التي تُعقد في أطهر البقاع، وفي رحاب البيت العتيق؛ إذ تزينت الشوارع والطرق المؤدية إلى قصر الصفا بالأعلام واللوحات الترحيبية.

 


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