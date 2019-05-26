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شعبة المعادن: الذهب اليوم يسجل 603 جنيهات وهبوط الدولار أثر على الأسعار

الأحد، 26 مايو 2019 07:00 ص
شعبة المعادن: الذهب اليوم يسجل 603 جنيهات وهبوط الدولار أثر على الأسعار سبائك ذهبية ارشيف
كتب إسلام سعيد
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كشف نادى نجيب عضو شعبة المعادن الثمينة فى الغرفة التجارية، أن أسعار الذهب اليوم الأحد 26-5-2019 فى سوق الصاغة سجلت استقرارا ملحوظا، حيث بلغ سعر الذهب عيار 21 وهو الأكثر شعبية فى مصر 603 جنيهات للجرام، بالتزامن مع الإجازة الأسبوعية لسوق الصاغة.

وأضاف نجيب فى تصريح لـ"اليوم السابع"، أنس سعر الذهب عيار 18 سجلا اليوم 516 جنيها، فيما بلغ الذهب عيار 24 حوالى 689 جنيها، وسجل الجنيه الذهب 4824 جنيها.

وأشار عضو شعبة الذهب، إلى أنه رغم ارتفاع سعر أوقية الذهب إلى 1284 دولارا، بزيادة قرابة 4 دولارات إلا أن هبوط سعر الدولار فى مصر أكثر من 14 قرشا تسبب فى هبوط الذهب إلى هذا الحد.

أسعار الذهب فى مصر، قد تشهد بعض التفاوت الطفيف فى سعر الأعيرة المختلفة بمحافظات مصر المختلفة، هذا التفاوت فى سعر الذهب قد يكون 50 قرشا أو جنيها واحدا.

يقدم "اليوم السابع" خدمة لقرائه ومتابعيه تحديثا دوريا وفوريا ولحظيا لأسعار جميع الأعيرة المختلفة فى سوق الذهب بمصر.

أسعار الذهب فى مصر تخضع للعرض والطلب، وكذلك تتغير مع حدوث ارتفاع أو انخفاض فى السوق العالمية، إلى جانب ارتباطها بصورة مباشرة بأسعار الدولار فى السوق الموازية للدولار والسوق المصرفية.


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