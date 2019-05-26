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شركة صرف القاهرة تعلن حالة الطوارئ والاستعداد مبكرا لعيد الفطر المبارك

الأحد، 26 مايو 2019 03:36 م
شركة صرف القاهرة تعلن حالة الطوارئ والاستعداد مبكرا لعيد الفطر المبارك المهندس عادل حسن رئيس شركه صرف صحى القاهره
كتب أحمد حسن
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أعلنت شركة صرف صحى القاهرة، حالة الطوارئ وإلغاء الإجازات وتشغيل نظام الوردية بمحطات الصرف وذلك استعدادا لعيد الفطر المبارك.

وأكد المهندس عادل حسن، رئيس شركة صرف القاهرة، أنه تم تشغيل غرفة طوارئ داخل الشركة استعدادا لإجازة عيد الفطر المبارك، ومتابعة كافة الشكاوى الواردة إلى الخط الساخن وغرفة الطوارئ والعمل على حلها فوراً وخاصة المشاكل المتعلقة بظهور الطفوحات بالشوارع.

وأكد على انتظام العمل بجميع المحطات والشبكات على مستوى المحافظة، واستمرار العمل بنظام الورديات بجميع المواقع التابعة للشركة خلال إجازة عيد الفطر المبارك.

وشدد على تواجد رؤساء القطاعات ومديري العموم فى مناطق عملهم والاطمئنان بصفة مستمرة على حسن سير العمل وعدم وجود اى مشاكل بالشبكات واتخاذ اللازم فوراً حيال وجود أى شكاوى، موضحًا أنه يتم تلقى البلاغات وشكاوى المواطنين على مدار 24 ساعة عن طريق الخطوط الساخنة المخصصة لمرافق الصرف الصحي 175 في القاهرة .

 

 


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