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شرط العمل بقطاع السياحة.. 10 معلومات عن "الكارنيه السياحى"

الأحد، 26 مايو 2019 04:00 ص
شرط العمل بقطاع السياحة.. 10 معلومات عن "الكارنيه السياحى" سياحة أرشيفية
كتبت آمال رسلان
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بداية من يونيو المقبل ستبدأ عملية إصدار كارنيهات سياحية لجميع العاملين فى قطاع السياحة، بداية من "البزارات"، وحتى المطاعم السياحية والفنادق والشركات، وذلك لضمان الحفاظ على جودة الخدمات المقدمة للسائح، ووجود كافة البيانات الخاصة بالعاملين فى القطاع لدى الجهات المعنية.

حيث تنهى الغرف السياحية الخمس تسجيل بيانات العاملين لديها استعدادا للانضمام للمنظومة الالكترونية:

1 - "كارنيه سياحى" هو الهوية التى لن يٌسمح لأى فرد أن يعمل فى القطاع بدونه

2 بطاقة تعريف للعامل السياحى بجميع بياناته الشخصية، ونوعية وظيفته والمؤسسة السياحية التابع لها، والتدريبات الحاصل عليها

3 تلك البيانات فى ربط إلكترونى بين وزارة السياحة وإتحاد الغرف السياحية وشرطة السياحة.

4 الكارنيه السياحى سيعد وثيقة هامة تؤكد على وجود عماله مدربة حسنة السير والسلوك وتتبع مؤسسة مرخصة لدى الدولة، ويضمن أن تكون العمالة السياحية أفضل واجهة لمصر

5 من يعمل فى القطاع دون الحصول على هذا الكارنيه يعرض نفسه والمنشأة التابع لها للمسائلة القانونية

6 تعمل الغرف السياحية الخمس داخل الاتحاد المصرى، بوتيرة سريعة على سرعة الانتهاء من تسجيل بيانات العاملين لديها فى منظومة الربط الإلكترونى

7 لن يكون هناك حاجة إلى كشف أمنى عن العامل طالما يمتلك العامل هذا الكارنيه.

8 غرفة الشركات السياحية والمنشآت الفندقية أول من سيطبق المنظومة

9 الغرف وفرت تدريبات لجميع العاملين فى المنشآت السياحية بالمدن السياحية المختلفة لإدخال البيانات للعاملين عن طريق باسورد خاص.

10 يتم الآن الاتفاق مع شرطة السياحة على طباعة هذه الكارنيهات، وجارى التفاوض على البيانات التى ستظهر على البطاقة وشكلها، والبيانات التى ستكون لدى وزارة الداخلية.

 


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كارنيه سياحى

اتحاد الغرف السياحية

شرطة السياحة

وزارة السياحة


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