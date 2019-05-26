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شاهد.. الأمير الوليد بن خالد يحرك رأسه بعد 14 عاما غيبوبة

الأحد، 26 مايو 2019 09:28 ص
شاهد.. الأمير الوليد بن خالد يحرك رأسه بعد 14 عاما غيبوبة الوليد بن خالد
وكالات الأنباء
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نشرت الأميرة ريما بنت طلال، مقطع فيديو يظهر قيام الأمير الوليد بن خالد بتحريك رأسه من الجهة اليمنى إلى الجهة اليسرى وبالعكس، فى مقطع برز على مواقع التواصل الاجتماعى، ليعيد إحياء أمال إفاقة "الأمير النائم" من غيبوبته التى امتدت لـ14 عاما.

 

وقالت الأميرة تعليقا على مقطع الفيديو الذى نشرته: "الحافظ القادر الرحمن الرحيم.. الوليد بن خالد يحرك رأسه من الجهتين، يارب لك الحمد والشكر".   

 

يذكر أن الأمير وليد بن خالد  وهو من أحد أفراد العائلة المالكة السعوديةتعرض لحادث مرورى عام 2005 فى لندن ودخل فى غيبوبة.

 

 


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لندن

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