شاب مصرى ينافس فى انتخابات البرلمان الأوروبى عن النمسا اليوم

كتب محمود راغب

انطلقت اليوم الأحد، انتخابات البرلمان الأوروبى، التى ينافس فيها الشاب ميسرة سليمان، أحد المصريين المقيمين فى النمسا، على قائمة حزب الشعب، بدعم واسع من المصريين فى الخارج.

ووجه عدد من أبناء الجالية المصرية فى النمسا، دعوات للمصريين المقيمين بانتخاب ميسرة سليمان، موجهين باختيار حزب الشعب فى أعلى ‏القائمة ÖV، وبعد ذلك يكتب فى ‏السطر نفسه ‏"Soliman“ فى الخانة الخالية، حتى يحصل على أكبر عدد من الأصوات ليتمكن من الفوز بمقعد فى البرلمان.

وقال بهجت العبيدى، الكاتب المصرى المقيم فى النمسا ومؤسس الاتحاد العالمى للمواطن المصرى بالخارج، إن كثيرين من أبناء الجالية المصرية فى النمسا حرصوا على المشاركة فى انتخابات البرلمان الأوروبى، كما حرصوا على أن تكون أصواتهم للمرشح المصرى عن حزب الشعب، الذى يرأسه المستشار النمساوى سيباستيان كورتس، متابعا: "هناك دعوات عديدة من المصريين لتحفيز أبناء الجالية على استمرار النزول وانتخاب ميسرة".