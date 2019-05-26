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الأحد، 26 مايو 2019 09:01 م
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س و ج.. كل ما تريد معرفته عن العطس المستمر

الأحد، 26 مايو 2019 09:00 م
س و ج.. كل ما تريد معرفته عن العطس المستمر عطس - أرشيفية
كتبت نهير عبد النبى
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العطس هو حالة لا إرادية تسمح بخروج الهواء بشكل تلقائى، قد يكون ذلك نتيجة الإصابة ببعض الأمراض أو نتيجة استنشاق المواد الكيماوية المهيجة، وضمن سلسلة موضوعات س وج يقدم "اليوم السابع" كل ما تريد معرفته عن العطس وفقا لما ذكره موقع healthline

العطس
العطس

 

س: ما هى أسباب العطس المستمر؟
 

ج:

1:قد يكون نتيجة الاصابة بفيروس مثل نزلات البرد والأنفلونزا.

2: استنشاق المواد المثيرة للحساسية.

3: دخول جسم غريب فى الأنف يسبب العطس المفاجئ.

4:التعرض لاستنشاق المواد الكيماوية المهيجة.

عطس
عطس

 

س: ما هى فوائد العطس؟

على الرغم أن العطس هو دليل على الاصابة ببعض الأمراض ولكنه قد يكون مفيدًا، حيث إنه يعمل على تنظيف الأنف من الأتربة والجراثيم ويقوى مناعة الجسم ويطرد البكتيريا والفطريات.

س:ما هى طرق علاج العطس؟

هناك بعض الطرق الطبيعية التى تساعد على علاج العطس ومنها

1: زنجبيل بالليمون، يحتوى على بعض الخصائص التى تعمل على تعزيز صحة الجهاز المناعى وحمايته من الأمراض والتخلص من العطس المزمن.

2: شاى البابونج، يعمل على قتل البكتيريا والجراثيم ويقاوم العطس والسعال المزمن.

3: الينسون، واحد من السوائل الدافئة الضرورية لصحة الجسم وحمايته من العطس والسعال ونزلات البرد.

 


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