سمكرى يمزق جسد سائق بسبب أولوية المرور بطوخ

القليوبية - نيفين طه

تعدى سمكرى سيارات، طعنا بسلاح أبيض "مطواة" على سائق، للخلاف على أولوية المرور بدائرة مركز طوخ، وتم التحفظ على المتهم والسلاح المستخدم فى الواقعة، وجرى نقل المصاب لمستشفى بنها الجامعى، وتولت النيابة التحقيق.

كان قد تلقى العميد فوزى عبد ربه مأمور مركز شرطة طوخ، إخطارا من مستشفى بنها الجامعى، بوصول المدعو "كريم.ع.م" 27 سنة، سائق توك توك، ومقيم العمار الكبرى دائرة المركز، مصاب بجرح طعنى نافذ بالظهر .

على الفور، تم إخطار اللواء رضا طبلية مدير أمن القليوبية، وبسؤال المصاب، قرر بحدوث مشادة كلامية بينه وبين المدعو "هشام.س.ع" 27 سنة، سمكرى سيارات، ومقيم ذات العنوان، بسبب الخلاف على أولوية المرور بمركبة التوك توك خاصته وسيارة المتهم، تطورت لمشاجرة قام خلالها المتهم بالتعدى عليه بالضرب، وإحداث إصابته بسلاح أبيض "مطواة" وفر هارباً.

تمكن المقدم أحمد سامى رئيس مباحث المركز، من ضبط المتهم، وبمواجهته اعترف بارتكاب الواقعة، وتم بإرشاده ضبط السلاح الأبيض المستخدم فى الواقعة، وتم التحفظ عليها.

كلفت إدارة البحث الجنائى بالتحرى عن الواقعة، وتحرر عن ذلك المحضر رقم 12185 جنح مركز شرطة طوخ لسنة 2019م، وجارى العرض على النيابة العامة لمباشرة التحقيق.