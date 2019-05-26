سقوط عاطل وبحوزته سلاح نارى و31 قطعة حشيش فى كفر الزيات بالغربية

الغربية ــ محمد طارق

تمكن ضباط مباحث مركز شرطة كفر الزيات بمحافظة الغربية، برئاسة الرائد هادي سالم رئيس مباحث المركز، من القبض على عاطل وبحوزته كمية من مخدر الحشيش وسلاح ناري خلال حملة أمنية.

تلقى اللواء طارق حسونة مدير أمن الغربية إخطارا من اللواء السعيد شكرى مدير المباحث الجنائية بالغربية، يفيد بتمكن الرائد هادي سالم رئيس مباحث المركز والنقيب محمد خطاب معاون المباحث من ضبط "أ ع أ ح" 24 سنة عاطل مقيم بقرية شبرايس وبحوزته سلاح ناري " فرد خرطوش "، و2 طلقة من ذات العيار، و31 قطعة حشيش معدة للبيع، ومبلغ مالى، و2 هاتف محمول.

تم نقل المتهم لديوان المركز، وبمواجهته اعترف بحيازته للمضبوطات بغرض الاتجار، وتم تحرير محضر وإخطار النيابة للتحقيق.