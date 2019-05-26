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سقوط شرفة عقار وإصابة ثلاثة أشخاص فى العصافرة بشرق الإسكندرية

الأحد، 26 مايو 2019 10:59 ص
سقوط شرفة عقار وإصابة ثلاثة أشخاص فى العصافرة بشرق الإسكندرية أحد المصابين فى سقوط شرفة عقار بالإسكندرية
الإسكندرية - جاكلين منير
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تلقى العميد خالد كشك، رئيس حى ثان المنتزه، بلاغا بسقوط شرفة عقار فى أول شارع المعهد الدينى فى منطقة العصافرة قبلى، ما أسفر عن إصابة ثلاثة أشخاص تصادف مرورهم أسفل العقار.
 
على الفور، انتقل المندوب المختص من الإدارة الهندسية لمعاينة العقار، وتبين أنه مكوّن من طابق أرضى وميزانين، وتسعة طوابق علوية، وأعمدة بالطابق العاشر، وأن الشرفة التى سقطت شرفة الطابق الثامن علوى للعقار الواقع فى شارع ملك حفنى مع شارع عبد العزيز رضوان، رقم 1، وقد اتّخذت الإجراءات التأمينية اللازمة.
 
وعلى صعيد آخر، توجه العميد خالد كشك، رئيس الحى، إلى مستشفى شرق المدينة؛ للاطمئنان على المصابين، والتأكد من استقرار حالاتهم الصحية لحين تماثلهم للشفاء وخروجهم من المستشفى.
 
سقوط شرفة عقار وإصابة ثلاثة أشخاص شرق الاسكندرية (1)
أهالى المصابين فى حادث سقوط شرفة عقار بالإسكندرية

سقوط شرفة عقار وإصابة ثلاثة أشخاص شرق الاسكندرية (2)
أحدا المصابين فى المستشفى

سقوط شرفة عقار وإصابة ثلاثة أشخاص شرق الاسكندرية (3)

 


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