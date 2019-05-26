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سقوط تاجر كيف بحشيش وهيروين فى قبضة الأمن بكرداسة

الأحد، 26 مايو 2019 01:18 م
سقوط تاجر كيف بحشيش وهيروين فى قبضة الأمن بكرداسة حشيش - ارشيفية
كتب بهجت أبو ضيف
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تمكنت الإدارة العامة لمباحث الجيزة، من ضبط عاطل لاتهامه بالاتجار بالمواد المخدرة، وضبط بحوزته 600 جرام من مخدر الحشيش، و25 جرام هيروين بكرداسة، واعترف المتهم بحيازته للمضبوطات للاتجار بها، فتم إحالته إلى النيابة للتحقيق.

 

توصلت تحريات المقدم إسلام سمير رئيس مباحث مركز شرطة كرداسة، إلى اتجار عاطل بالمواد المخدرة،  وترويجها على عملائه بأنحاء المركز.

 

وبإعداد عدة أكمنة، تمكن رجال المباحث من القبض عليه، وبحوزته 600 جرام من مخدر الحشيش، و25 جرام هيروين، بالإضافة إلى سلاح أبيض، ومبلغ مالى، وهاتف محمول.

 

وبمواجهة المتهم اعترف بحيازته للمواد المخدرة لترويجها على عملائه، فحرر محضر بالواقعة، وأخطر اللواء رضا العمدة مدير الإدارة العامة لمباحث الجيزة، وباشرت النيابة التحقيق.


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تجارة المخدرات

مخدر الهيروين

كرداسة

أمن الجيزة


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