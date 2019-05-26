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سفر وعودة 1097 مصريا وليبيا و 398 شاحنة عبر منفذ السلوم خلال24 ساعة

الأحد، 26 مايو 2019 04:26 م
سفر وعودة 1097 مصريا وليبيا و 398 شاحنة عبر منفذ السلوم خلال24 ساعة منفذ السلوم - أرشيفية
مطروح - حسن مشالى
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أنهت سلطات منفذ السلوم البرى، سفر ووصول 1097 مصريا وليبيا و 398 شاحنة، فى الاتجاهين، عبر المنفذ، خلال الـ 24 ساعة الماضية.

تلقى اللواء هشام نصر مدير أمن مطروح، إخطارا بأن المتابعة الأمنية بمنفذ السلوم، رصدت إنهاء إجراءات سفر 766 إلى الجانب الليبي، بينهم  331مصريا و435 ليبيا.

كما تم إنهاء إجراءات وصول 331 بينهم 295 سبق مغادرتهم البلاد بطريقة شرعية و 36 غادروا البلاد متسللين بطريقة غير شرعية.

وعلى جانب آخر سجلت حركة سفر الشاحنات، إنهاء إجراءات سفر  174 شاحنة محملة بالبضائع وعودة 224 شاحنة عقب تفريغ حمولاتها داخل الأراضي الليبية، بالمنطقة الشرقية.

 

 


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