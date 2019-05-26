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سفراء القارة السمراء يحتفلون بـ"يوم أفريقيا" تحت شعار عام اللاجئين

الأحد، 26 مايو 2019 11:58 ص
سفراء القارة السمراء يحتفلون بـ"يوم أفريقيا" تحت شعار عام اللاجئين جانب من الاحتفالية بيوم أفريقيا
كتبت - هناء أبو العز
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احتفلت مجموعة السفراء الأفارقة ووفد الاتحاد الأفريقى فى القاهرة، بالتعاون مع الحكومة المصرية، بالذكرى 56 لإنشاء الاتحاد الأفريقى، التى تُعرف بـ"يوم أفريقيا"، وذلك بمشاركة سفراء عدد من الدول الأخرى والمنظمات الدولية، وممثلى قطاع الأعمال والأوساط الأكاديمية والمجتمع المدنى والدبلوماسى.
 
 
عُقد الاحتفالية تحت شعار الاتحاد الأفريقى لعام 2019 "عام اللاجئين والعائدين والمشردين داخليا: نحو حلول دائمة للتهجير القسرى فى أفريقيا"، وكانت فرصة حارة لتسليط الضوء على جهود وإنجازات الاتحاد الأفريقى، والتفكير فى التحديات التى ما تزال تواجه شعوب وحكومات القارة الأفريقية.
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يوم افريقيا

سفارة اثيوبيا

سفارة الكاميرون

الاتحاد الافريقى


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