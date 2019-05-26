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سعر الريال السعودى اليوم الأحد 26-5-2019

الأحد، 26 مايو 2019 10:02 ص
سعر الريال السعودى اليوم الأحد 26-5-2019 الريال السعودى _ أرشيفية
كتبت أمنية جلال
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سجل سعر الريال السعودى أمام الجنيه المصرى اليوم الأحد 26-5-2019، استقرارا، حيث ثبت سعر الريال عند 4.49 جنيه للشراء، و4.52 جنيه للبيع، وذلك وفقا لآخر تحديثات البنك الأهلى المصرى.

 

وجاء سعر الريال السعودى فى عدد آخر من البنوك العاملة فى مصر، كالتالى:

 

سعر الريال السعودى فى البنك المركزى المصرى

4.48 جنيه للشراء.

4.52 جنيه للبيع.

 

سعر الريال السعودى فى البنك الأهلى المصرى

4.49 جنيه للشراء.

4.52 جنيه للبيع.

 

سعر الريال السعودى فى بنك مصر

4.49 جنيه للشراء.

4.52 جنيه للبيع.

 

سعر الريال السعودى فى بنك البركة

4.42  جنيه للشراء.

4.56جنيه للبيع.

 

سعر الريال السعودى فى بنك الإسكندرية

4.46 جنيه للشراء.

4.51 جنيه للبيع.

 

سعر الريال السعودى فى البنك التجارى الدولى cib

4.46 جنيه للشراء.

4.51جنيه للبيع.


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