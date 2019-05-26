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سعر الدولار اليوم الأحد 26-5-2019

الأحد، 26 مايو 2019 10:02 ص
سعر الدولار اليوم الأحد 26-5-2019 دولار - أرشيفية
كتبت أمنية جلال
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سجل سعر الدولار اليوم الأحد 26-5-2019، استقرارا على مستوى كافة البنوك العاملة فى السوق المصرفى المصرى والتى كانت شهدت تراجعاً الأسبوع الماضى حتى وصل سعر العملة الأمريكية مقابل الجنيه المصرى، 16.81 جنيه للشراء، و16:93 جنيه للبيع، بالبنك المركزى المصرى فى معظم البنوك العاملة فى مصر.

,سجل سعر الدولار فروقا طفيفة من بنك لآخر خلال تعاملات اليوم، ليأتى متوسط سعره فى السوق المصرفى المصرى، 16.85 جنيه للشراء، و 16.95 جنيه للبيع، وفقا لآخر تحديثات البنك الأهلى المصرى، بينما جاء السعر فى عدد آخر من البنوك، كالتالى:

 

سعر الدولار فى البنك المركزى المصرى

16.81 جنيه للشراء.

16.93 جنيه للبيع.

 

سعر الدولار فى البنك الأهلى المصرى

16.85 جنيه للشراء.

16.95 جنيه للبيع.

 

سعر الدولار فى بنك مصر

16.85  جنيه للشراء.

16.95  جنيه للبيع.

 

سعر الدولار فى بنك القاهرة

16.85 جنيه للشراء.

16.95 جنيه للبيع.

 

سعر الدولار فى بنك أبو ظبى الإسلامى

16.85 جنيه للشراء.

16.95 جنيه للبيع.

 

سعر الدولار فى البنك التجارى الدولى cib

16.81 جنيه للشراء.

16.91 جنيه للبيع.

 

سعر الدولار فى بنك الإسكندرية

16.83  جنيه للشراء.

16.93  جنيه للبيع.

 

سعر الدولار فى بنك عودة

16.85 جنيه للشراء.

16.95 جنيه للبيع.


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