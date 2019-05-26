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سامح عاشور يكلف "فرعية المحامين" فى شمال الجيزة بتطوير نادى العجوزة

الأحد، 26 مايو 2019 02:05 م
سامح عاشور يكلف "فرعية المحامين" فى شمال الجيزة بتطوير نادى العجوزة سامح عاشور نقيب المحامين
كتب محمد السيد
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كلف سامح عاشور، نقيب المحامين، مجلس النقابة الفرعية فى شمال الجيزة بإعداد تصور لتطوير نادى المحامين النهرى فى العجوزة، والوصول به إلى الشكل الأمثل الذى يليق بالمحامين، من خلال الاستعانة بمكتب استشارى هندسى. 
 
وقال "عاشور"، فى تصريحات صحفية اليوم الأحد، إن النقابة عانت خلال السنوات الماضية من أجل تطوير المحاماة، والدفاع عنها، وحمايتها من التزايد العددى فى جداول العضوية، نتيجة ما تفرزه كليات الحقوق من خريجيين يُقدرون بالآلاف ولا تحتاجهم سوق العمل، إضافة إلى زيادة ظاهرة غير المشتغلين، وهو ما دفع النقابة لضبط جداولها. 
 
وأشار نقيب المحامين، إلى أن تعديلات قانون المحاماة تتضمن إنشاء أكاديمية يلتحق بها خريجو الحقوق الراغبون فى العمل بالمحاماة، وعقب اجتياز الدراسة بها يخضعون لاختبار، يُشترط اجتيازه للقيد، كما هو معمول به فى الدول الأوروبية. مشددا على أن تلك الإجراءات تهدف لضمان أداء النقابة لواجبها الدستورى كشريك للسلطلة القضائية فى تحقيق العدالة، وسيادة دولة القانون، وكفالة حق الدفاع، مختتما بالقول: "المجتمع يجب ألا يشعر بوجود فارق بين المحامى ووكيل النيابة أو القاضى، وهذا فى صالح منظومة العدالة".

 

 


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سامح عاشور

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