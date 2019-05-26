زعيم المعارضة الفنزويلى يوفد مندوبين للقاء ممثلى الرئيس مادورو فى النرويج

كراكاس (أ ش أ)

أعلن زعيم المعارضة الفنزويلية خوان جوايدو اليوم الأحد، إيفاد مندوبين إلى العاصمة النرويجية أوسلو للقاء ممثلى الرئيس نيكولاس مادورو لبحث الأزمة السياسية فى فنزويلا.

وقال جوايدو - فى تصريح نقلته قناة "سكاى نيوز" الإخبارية - " إن ممثليه سيجتمعون مع ممثلى كل من الحكومة النرويجية والرئيس مادورو".

من جهتها، ذكرت وزارة الخارجية النرويجية أمس أن ممثلين عن معسكرى مادورو وجوايدو قررا العودة إلى أوسلو الأسبوع المقبل، مؤكدة التزامها بمواصلة دعم البحث عن حل تفاوضى بين الطرفين فى فنزويلا.

كان الرئيس الفنزويلى نيكولاس مادورو قد أعرب يوم الجمعة الماضى عن ترحيبه ببدء المحادثات مع المعارضة فى أوسلو، موجهاً الشكر للنرويج لدورها كوسيط.