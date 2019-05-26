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"زراعة أسيوط": توريد 112 ألف طن قمح للشون والصوامع

الأحد، 26 مايو 2019 02:37 م
"زراعة أسيوط": توريد 112 ألف طن قمح للشون والصوامع توريد القمح
أسيوط ـ محمود عجمي
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قال المهندس إبراهيم سرور وكيل وزارة الزراعة بأسيوط، إن إجمالى ما جرى توريده من محصول القمح موسم 2019، بلغ 112 ألف و 23 طن قمح، حتى الآن؛ مؤكداً عل المتابعته الدورية لأعمال توريد القمح إلى صوامع وشوّن المحافظة، للتأكد من انتظامها دون أى معوقات.

وأضاف وكيل وزارة الزراعة بأسيوط لـ"اليوم السابع":" أن البنك الزراعى المصري، استقبل 47454 طنا و605 كيلو قمح، بينما تم توريد 24578 طنا و158 كيلو قمح لمطاحن الشركة القابضة للصناعات الغذائية، و39153 أطنان و430 كيلو للشركة المصرية القابضة للصوامع، مشيرًا إلى أن إجمالى ما تم توريده 112023طنا و590 كيلو؛ مضيفا : أنه تم تشكيل لجنة بكل شونة برئاسة مفتش تموين، تضم فى عضويتها ممثلين عن هيئة الصادرات والواردات والزراعة وأمين الشونة لوزن الأقماح، وتحديد درجة نقاوتها وصرف قيمتها خلال 48 ساعة للمزارعين.

وأشار المهندس إبراهيم سرور، لـ"اليوم السابع"، إلى أنه تم حصاد 229 ألفا و84 فدانا، حجم المساحة المنزرعة بمحصول القمح بمختلف مراكز المحافظة، للعام 2018 / 2019،  مشيرًا إلى أن محصول القمح هذا العام مبشر بالخير، ولم تشهد عمليات التوريد هذا العام أى عقبات، ويرجع ذلك إلى تقديم مديرية الزراعة الإرشادات الفنية وعمل الندوات التثقيفية للمزارعين  للخروج بالمحصول إلى بر الأمان تنفيذا لتوجيهات وزير الزراعة.

 

 


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