رئيس وزراء المجر يأمل أن تصب الانتخابات الأوروبية فى صالح معاداة الهجرة

رويترز

قال فيكتور أوربان رئيس الوزراء المجرى اليمينى للصحفيين بعد الإدلاء بصوته فى انتخابات البرلمان الأوروبى اليوم الأحد إنه يأمل فى أن تعزز الانتخابات القوى السياسية المناوئة للهجرة فى أنحاء أوروبا.

وقال أوربان، الذى كان يرتدى بذلة سوداء ورابطة عنق برتقالية اللون، وهو لون تحالف الديمقراطيين الشبان (فيدس) الذى ينتمى إليه "آمل فى أن يحدث تحول في المجال العام الأوروبى لصالح الأحزاب السياسية التى ترغب فى وقف الهجرة".

وأضاف "نرفض الهجرة ونريد أن نرى‭‭ ‬‬فى الاتحاد الأوروبى زعماء بمقدورهم رفض الهجرة ويريدون وقفها لا إدارتها".

وفى معرض رده على سؤال، امتنع أوربان، الذى من المتوقع أن يفوز حزبه فى الانتخابات بهامش كبير، عن قول ما إذا كان سينضم لتحالف نائب رئيس الوزراء الإيطالى ماتيو سالفينى الحزبى الجديد بعد الانتخابات.

وذكر أن مسألة الهجرة وموقف الناس منها ستعيد تشكيل الطيف السياسي في الاتحاد الأوروبي خلال الانتخابات وأن تجمعات الأحزاب التقليدية لن تلعب الدور ذاته في المستقبل.