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رئيس مدينة بدر: افتتاح المخبز الرئيسى بمشروع الإسكان الاجتماعى بمنطقة النرجس

الأحد، 26 مايو 2019 10:44 ص
رئيس مدينة بدر: افتتاح المخبز الرئيسى بمشروع الإسكان الاجتماعى بمنطقة النرجس رئيس جهاز مدينه بدر يفتتح مخبز بمشروع الاسكان الاجتماعى بالمدينة
كتب أحمد حسن
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أكد المهندس عمار مندور، رئيس جهاز مدينة بدر، أنه تم افتتاح المخبز الرئيسي بالحي الخامس بمشروع الإسكان الاجتماعي بمنطقة النرجس بالمدينة، مشيراً إلى أن المخبز متوافر به أحدث وسائل السلامة المهنية ومكافحة الحرائق، والتي تم تدريب العاملين على استخدامها.

وأضاف المهندس عمار مندور، أن افتتاح المخبز، يأتي استكمالاً للمشروعات الخدمية والتنموية التي يجري تنفيذها بالمدينة، لتكون على رأس المدن الجديدة.

جدير بالذكر، أنه حضر الافتتاح عدد من قيادات جهاز المدينة، ورئيس مجلس الأمناء، وعضو مجلس النواب الدكتور إبراهيم حجازي، ورئيس جمعية المستثمرين بالمدينة، ورئيس الميناء الجاف، والمشرف على إدارة التموين بمدينة بدر، ولفيف من سكان المدينة.

 


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