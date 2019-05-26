رئيس مدينة الأقصر ببحث شكوى ضعف المياة بالقباحى الغربى وحلها

الأقصر – أحمد مرعى

وجة العميد أيمن الشريف رئيس مدينة الأقصر، بضرورة متابعة شكاوى المواطنين وحلها فوراً، وبناءاً على شكوى أحد المواطنين بشأن ضعف المياة بنجع القباحى الغربي، كلف على الفور رئيس حى شرق ببحث الشكوى والعمل على حلها فوراً.

وأرسل رئيس المدينة إشارة من غرفة عمليات المدينة لشركة المياة للإفادة وإتخاذ اللازم، ومتابعتهم من قبل رئيس حى شرق، وهو ما تم بالفعل، حيث أفاد حسن خليدى رئيس حى شرق، بأنه تم ورود هذه الشكوى سابقاً وتم الإتصال بمحطة المياه بشرق السكة، وأفاد بأن ضعف المياة هو مشكلة عامة تتزامن مع فصل الصيف بسبب كثرة الإستخدام وإرتفاع درجة الحرارة.

وأكد العميد أيمن الشريف رئيس مدينة الأقصر، على أنه بعد تكرار الشكاوى من نفس المنطقة تم إبلاغ الشركة القابضة للمياة بقيادة اللواء محمد يحيى رئيس مجلس إدارة الشركة، ببلاغ رسمى عن طريق غرفة العمليات، وجارى التدخل لحل الأزمة لخدمة المواطنين.