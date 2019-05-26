رئيس جامعة جنوب الوادى يتفقد امتحانات المعهد الفنى الصحى والهندسة والطب

قنا - وائل محمد

أجرى الدكتور عباس منصور رئيس جامعة جنوب الوادى، جولة تفقدية لامتحانات الفصل الدراسى الثانى للعام الجامعى 2018/2019 تضمنت الجولة المعهد الفنى الصحى والمعهد الفنى للتمريض والمدرسة الفنية لمساعدى التمريض وكلية الهندسة وكلية الطب رافقه خلالها الدكتور محمد ابو الفضل بدران نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب.

اطمأن رئيس الجامعة خلال الجولة على سير الامتحانات وتوفير وسائل الهدوء والرحة داخل اللجان من مراوح ومكيفات نظراً لشدة حرارة الجو وشدد رئيس الجامعة على انتظام اللجان والرد على اسئلة الطلاب واستفساراتهم حول الامتحانات حيث أدى اليوم طلاب الفرقة الأولى للمعهد الفنى الصحى الامتحان فى مادة صيانة الاجهزة الطبية وعددهم 130 طالب وطالبة وفى المعهد الفنى للتمريض ادى طلاب الفرقة الثانية مادة الصحة النفسية وعددهم 28 طالب وطالبة بينما ادى طلاب مدرسة مساعدى التمريض مادة اللغة العربية وعددهم 50 طالب وطالبة فى حين أدى طلاب الفرقة الثالثة لكلية الهندسة شعبة الميكانيكة والكهرباء والمدنى وعددهم 234 طالب وطالبة وادى طلاب الفرقة الأولى مادة حقوق الانسان وعددهم 220 طالب وطالبة.

وأشار الدكتور محمد ابو الفضل بدران نائب رئيس الجامعة إلى أن الامتحانات بكليات الجامعة تسير بصورة طبيعية داخل كليات الجامعة وقد تم توفير كافة وسائل الراحة للطلاب وان الكنترولات تعمل بصورة منتظمة وقد تابع رئيس الجامعة خلال جولته توفير اللجان الطبية بكل الكليات تحسباً للحالات الطارئة للطلاب.

رافق رئيس الجامعة خلال جولته التفقدية الدكتور حمدى حسين عميد كلية الطب والدكتور جمال تاج عبد الجابر عميد كلية الهندسة والدكتور اسامة حسين مدير عام المستشفيات الجامعية والدكتور عيسى حجازى عميد المعهد الفنى الصحى بقنا.