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رئيس جامعة القاهرة يتفقد الامتحانات.. ويؤكد: تذليل العقبات أمام الطلاب

الأحد، 26 مايو 2019 11:54 ص
رئيس جامعة القاهرة يتفقد الامتحانات.. ويؤكد: تذليل العقبات أمام الطلاب الدكتور محمد عثمان الخشت رئيس جامعة القاهرة
وائل ربيعى
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تفقد الدكتور محمد عثمان الخشت رئيس جامعة القاهرة، صباح اليوم الأحد، أعمال امتحانات نهاية العام الدراسى بجامعة القاهرة، بكلية الاقتصاد والعلوم السياسية والعلوم بالجامعة، وحضر الجولة الدكتور ايمن الخطيب نائب رئيس الجامعة لشئون الدراسات العليا والبحوث.

وأكد الخشت، فى تصريح خاص لـ"اليوم السابع"، أهمية تذليل العقبات التى تواجه الطلاب خلال الامتحانات، مطالبا الجميع بتطبيق كل الإجراءات اللازمة لتحقيق الانضباط والانتظام أثناء سير الامتحانات بمختلف الكليات، وتوفير كافة السبل للطلاب لأداء الامتحانات بشكل منظم.

 

 


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جامعة القاهرة

امتحانات جامعة القاهرة

تذليل العقبات امام الطلاب

الاقتصاد والعلوم السياسية

امتحانات نهاية العام


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