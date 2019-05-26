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رئيس برلمان العراق: بغداد ستلعب دورا محوريا لخفض التصعيد بين طهران وواشنطن

الأحد، 26 مايو 2019 10:56 ص
رئيس برلمان العراق: بغداد ستلعب دورا محوريا لخفض التصعيد بين طهران وواشنطن رئيس البرلمان العراقى محمد الحلبوسى
بغداد (أ ش أ)
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قال رئيس البرلمان العراقى، محمد الحلبوسى اليوم الأحد، إن العراق سيلعب دورا محوريا لخفض التصعيد بين طهران وواشنطن .

وذكر بيان أصدره مكتب الحلبوسى - ونقلته قناة (السومرية نيوز) العراقية - أن رئيس مجلس النواب العراقى التقى وزير الخارجية الإيرانى محمد جواد ظريف والوفد المرافق له.

وأكد الحلبوسى - خلال اللقاء - حرص بلاده على الحفاظ على علاقته بالجمهورية الإسلامية الإيرانية وجميع دول المنطقة، منوها إلى خطورة التصعيد فى المنطقة، وضرورة الحوار والمبادرات السلمية؛ لبناء الثقة بين كل الأطراف .

 


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