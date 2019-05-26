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رئيس المجلس الانتقالى السودانى يزور الإمارات ويلتقى ولى عهد أبو ظبى

الأحد، 26 مايو 2019 02:45 م
رئيس المجلس الانتقالى السودانى يزور الإمارات ويلتقى ولى عهد أبو ظبى الفريق أول عبد الفتاح البرهان رئيس المجلس العسكرى الانتقالى فى السودان
كتب محمد عبد العظيم
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أفادت قناة العربية الإخبارية فى خبر عاجل لها، بأن رئيس المجلس العسكرى الانتقالى فى السودان، الفريق أول عبد الفتاح البرهان، سيزور دولة الإمارات اليوم الأحد، ويلتقى الشيخ محمد بن زايد ولى عهد أبو ظبى.

كان الرئيس عبد الفتاح السيسى قد استقبل "البرهان" أمس السبت، فى قصر الاتحادية، وقال السفير بسام راضى، المتحدث الرسمى باسم رئاسة الجمهورية، إن الرئيس عقد جلسة مباحثات مع رئيس المجلس العسكرى الانتقالى فى السودان، شهدت التوافق على أولوية دعم الإرادة الحرة للشعب السودانى واختياراته.

 

 


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