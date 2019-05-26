درجات الحرارة المتوقعة اليوم الأحد 26/5/2019 بمحافظات مصر والعواصم العربية

كتب محمود راغب

يتوقع خبراء هيئة الأرصاد الجوية، انخفاضا ملحوظا في درجات الحرارة اليوم الأحد، ليسود البلاد طقس لطيف على السواحل الشمالية، معتدل على الوجه البحري والقاهرة، شديد الحرارة على باقي الأنحاء نهارا، لطيف ليلا.

كما تظهر السحب المنخفضة والمتوسطة شمالا، والرياح أغلبها شمالية شرقية معتدلة تنشط على الوجه البحري والقاهرة وجنوب سيناء، كما تنشط على خليج السويس مما يؤدي إلى اضطراب الملاحة البحرية هناك.

وبالنسبة لحالة كل من البحر المتوسط والبحر الأحمر تكون معتدلة، وارتفاع الموج فيهما من متر ونصف إلى مترين، والرياح السطحية شمالية غربية.

وفيما يلي بيان بدرجات الحرارة المتوقعة اليوم على محافظات ومدن مصر

الصغرى العظمى

القاهرة 20 32

شبين الكوم 20 32

طنطا 19 31

دمنهور 18 28

الإسكندرية 18 27

بلطيم 20 28

مطروح 16 24

السلوم 15 27

سيوة 18 35

بورسعيد 21 26

دمياط 21 26

الزقازيق 19 29

الإسماعيلية 19 30

السويس 22 32

العريش 21 27

رفح 21 27

رأس سدر 22 34

نخل 15 33

نويبع 27 33

طابا 24 33

كاترين 18 31

الطور 23 34

شرم الشيخ 27 38

الغردقة 26 37

مرسى علم 26 35

الفيوم 21 34

بني سويف 22 35

المنيا 22 37

أسيوط 23 38

سوهاج 24 39

قنا 25 40

الأقصر 27 42

أسوان 28 43

أبوسمبل 28 42

الوادي الجديد 27 43

شلاتين 26 35

أبو رماد 25 35

حلايب 24 32

راس حدربة 23 32

أما عن درجات الحرارة المتوقعة اليوم على عدد من المدن والعواصم العربية فهي كالتالي:

الصغرى العظمى

مكة المكرمة 30 41

المدينة 26 41

الرياض 24 41

المنامة 26 36

أبوظبي 26 37

الدوحة 26 37

الكويت 26 41

دمشق 12 33

بيروت 18 26

عمان 15 32

القدس 16 29

غزة 16 27

بغداد 26 41

مسقط 30 35

صنعاء 12 23

الخرطوم 30 41

طرابلس 20 27

تونس 16 26

الجزائر 14 21

الرباط 14 24

نواكشوط 20 28

وفيما يلي بيان بدرجات الحرارة المتوقعة اليوم على عدد من مدن وعواصم العالم:

الصغرى العظمى

أنقرة 10 22

اسطنبول 16 23

إسلام آباد 18 33

نيودلهي 24 38

جاكرتا 23 31

بكين 22 31

كوالامبور 24 33

طوكيو 16 27

أثينا 14 21

روما 12 21

باريس 10 20

مدريد 10 26

برلين 10 18

لندن 12 20

مونتريال 14 23

موسكو 10 20

نيويورك 16 23

واشنطن 17 26