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داخلية فرنسا: نسبة مشاركة الفرنسيين فى الانتخابات الأوروبية وصلت إلى 43,29%

الأحد، 26 مايو 2019 06:10 م
داخلية فرنسا: نسبة مشاركة الفرنسيين فى الانتخابات الأوروبية وصلت إلى 43,29% الشرطة الفرنسية
كتب: أحمد علوى
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أعلنت وزارة الداخلية الفرنسية، اليوم الأحد، أن نسبة المشاركة فى الانتخابات الأوروبية بفرنسا بلغت 43,29 فى المئة فى الساعة الخامسة بالتوقيت الفرنسى أى بزيادة 8 نقاط مقارنة بانتخابات 2014، حسبم ذكرت إذاعة مونت كارلو الدولية.

وكان الناخبون فى 21 دولة من الدول الأعضاء فى الاتحاد الاوروبى قد بدأوا فى الأدلاء بأصواتهم لانتخاب 751 نائبًا فى البرلمان الأوروبى لولاية مدتها 5 سنوات، يقومون خلالها بدور حاسم فى صياغة القوانين المتعلقة بالاتحاد.

يذكر أن اليوم الأحد، هو اليوم الأخير من عملية الاقتراع التى بدأت الخميس فى كل من بريطانيا وهولندا.

 


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