خيانة غير مشروعة.. هكذا اتفقت الزوجة مع عشيقها على قتل الزوج بعد تخديره

كتب أحمد الجعفرى

كشفت تحقيقات النيابة العامة بجنوب الجيزة تفاصيل مقتل مساعد صيدلى على يد زوجته وعشيقها بمنطقة فيصل، حيث تبين أن المتهمة وضعت لزوجها مخدر، يوم الواقعة بعدما اتفقت مع عشيقها على مقابلتها بمنزلها بمنطقة فيصل.

وكشفت مصادر قانونية، أن المتهمة "قمر" مارست العلاقة غير الشرعية مع المتهم الثانى "أحمد"، وبعد الانتهاء من علاقاتهما، حاولوا قتل الزوج خنقًا، إلا أنه استيقظ وحاول مقاومتهما، فسدد له المتهم طعنة نافذة من سلاح أبيض "كتر".

وتابع المصدر، أن المجنى عليه توجه إلى المطبخ فى محاولة لالتقاط شىء يدافع به عن نفسه، ولكن المتهمين باغتاه بعدة ضربات فوق رأسه فسقط على الأرض بعدما خارت قواه وفارق الحياة، بعدها حاول المتهم الهرب.

وكشفت التحريات، أن المتهم حاول الهرب إلا أنه فوجئ بباب العقار مغلق، فاضطر للصعود لأعلى السطح، بعدها تجمع الجيران على صوت الشجار، وأخبرتهم الزوجة، أن شخصين اقتحموا المنزل للسرقة وقتلوا زوجها، حينما حاول مقاومتهما.

أجرت الأجهزة الأمنية تحريات حول الواقعة وبفحص كاميرات المراقبة المنتشرة بمحيط الواقعة، تبين أن المتهم "عشيق الزوجة" هو الوحيد الذى دخل المنزل ليلة الواقعة، وبتضييق الخناق على الزوجة اعترفت بالاشتراك مع عشيقها فى قتل الزوج بعدما كشف علاقاتهم غير الشرعية.

ألقت أجهزة الأمن القبض على المتهم، وبمواجهته اعترف بما نسب إليه من اتهامات، وعليه أمرت النيابة بحبسه هو وربة المنزل (الزوجة) 4 أيام على ذمة التحقيقات التى تجريها.