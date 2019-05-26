سوبر كورة
Ads
الإثنين، 27 مايو 2019 12:20 ص
خالد صلاح
الرئيسية حوادث

خيانة غير مشروعة.. هكذا اتفقت الزوجة مع عشيقها على قتل الزوج بعد تخديره

الأحد، 26 مايو 2019 11:28 م
خيانة غير مشروعة.. هكذا اتفقت الزوجة مع عشيقها على قتل الزوج بعد تخديره العقار الذى شهد وقوع الجريمة
كتب أحمد الجعفرى
إضافة تعليق

كشفت تحقيقات النيابة العامة بجنوب الجيزة تفاصيل مقتل مساعد صيدلى على يد زوجته وعشيقها بمنطقة فيصل، حيث تبين أن المتهمة وضعت لزوجها مخدر، يوم الواقعة بعدما اتفقت مع عشيقها على مقابلتها بمنزلها بمنطقة فيصل.

وكشفت مصادر قانونية، أن المتهمة "قمر" مارست العلاقة غير الشرعية مع المتهم الثانى "أحمد"، وبعد الانتهاء من علاقاتهما، حاولوا قتل الزوج خنقًا، إلا أنه استيقظ وحاول مقاومتهما، فسدد له المتهم طعنة نافذة من سلاح أبيض "كتر".

وتابع المصدر، أن المجنى عليه توجه إلى المطبخ فى محاولة لالتقاط شىء يدافع به عن نفسه، ولكن المتهمين باغتاه بعدة ضربات فوق رأسه فسقط على الأرض بعدما خارت قواه وفارق الحياة، بعدها حاول المتهم الهرب.

وكشفت التحريات، أن المتهم حاول الهرب إلا أنه فوجئ بباب العقار مغلق، فاضطر للصعود لأعلى السطح، بعدها تجمع الجيران على صوت الشجار، وأخبرتهم الزوجة، أن شخصين اقتحموا المنزل للسرقة وقتلوا زوجها، حينما حاول مقاومتهما.

أجرت الأجهزة الأمنية تحريات حول الواقعة وبفحص كاميرات المراقبة المنتشرة بمحيط الواقعة، تبين أن المتهم "عشيق الزوجة" هو الوحيد الذى دخل المنزل ليلة الواقعة، وبتضييق الخناق على الزوجة اعترفت بالاشتراك مع عشيقها فى قتل الزوج بعدما كشف علاقاتهم غير الشرعية.

ألقت أجهزة الأمن القبض على المتهم، وبمواجهته اعترف بما نسب إليه من اتهامات، وعليه أمرت النيابة بحبسه هو وربة المنزل (الزوجة) 4 أيام على ذمة التحقيقات التى تجريها.

 


إضافة تعليق

الموضوعات المتعلقة

بيت الخيانة.. وثائقى لـ"اليوم السابع" يكشف تاريخ انقلابات أسرة آل ثان

"بيت الخيانة".. وثائقى جديد لـ"اليوم السابع" يكشف تاريخ الانقلابات فى أسرة آل ثان

مأساة ناصر: "اكتشفت خيانة زوجتى بعد شهرين وابتزتنى لقبول أفعالها المخلة"

ربة منزل تقتل زوجها

خيانة زوجية

فيصل

علاقة غير شرعية


لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


لا تفوتك
لماذا خيب كريستيانو رونالدو جماهيره بعد موسمه الأول مع يوفنتوس؟!

لماذا خيب كريستيانو رونالدو جماهيره بعد موسمه الأول مع يوفنتوس؟!

بيرلو يهاجم إدارة روما بسبب دي روسي

بيرلو يهاجم إدارة روما بسبب دي روسي

سقوط سيدة وزوجها لتصويرهم مدير شركة عاريا وإجباره توقيع إيصالات أمانة بالمرج

سقوط سيدة وزوجها لتصويرهم مدير شركة عاريا وإجباره توقيع إيصالات أمانة بالمرج

"اليوم السابع" يقدم أقوى المراجعات النهائية لطلاب الثانوية العامة فى مادة التاريخ.. تابع أهم الأسئلة وإجاباتها النموذجية مع خلال نخبة من أفضل أساتذة المواد

"اليوم السابع" يقدم أقوى المراجعات النهائية لطلاب الثانوية العامة فى مادة التاريخ.. تابع أهم الأسئلة وإجاباتها النموذجية مع خلال نخبة من أفضل أساتذة المواد

أول مرشحة لانتخابات الرئاسة التونسية فى حوار لـ"اليوم السابع":الصراع بين القوى العظمى يمزق ما تبقى من الأمن العربى.. هناك ضرورة لمواجهة الإخوان اقتصاديًا وفكريًا وأمنيًا.. ومصر تتمتع بعلامات الازدهار الاقتصادى

أول مرشحة لانتخابات الرئاسة التونسية فى حوار لـ"اليوم السابع":الصراع بين القوى العظمى يمزق ما تبقى من الأمن العربى.. هناك ضرورة لمواجهة الإخوان اقتصاديًا وفكريًا وأمنيًا.. ومصر تتمتع بعلامات الازدهار الاقتصادى

إعلان نتيجة الشهادة الإعدادية بأسيوط نهاية الأسبوع

إعلان نتيجة الشهادة الإعدادية بأسيوط نهاية الأسبوع

الرجوع الى أعلى الصفحة