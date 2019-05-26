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خريطة ليالى رمضان الثقافية والفنية فى العشر الأواخر من شهر رمضان بالأقصر

الأحد، 26 مايو 2019 09:08 م
خريطة ليالى رمضان الثقافية والفنية فى العشر الأواخر من شهر رمضان بالأقصر قصر ثقافه الاقصر-ارشيفية
الأقصر – أحمد مرعى
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يختتم فرع ثقافة الأقصر ليالى رمضان الثقافية والفنية، بعدد من الأنشطة الفنية والثقافية المتنوعة، وذلك فى إطار احتفالات الهيئة العامة لقصور الثقافة بمحافظة الأقصر بشهر رمضان الكريم، حيث يتضمن برنامج أنشطة قصور الثقافة خلال العشر الأواخر من شهر رمضان عدد من الأنشطة.
 
وتشمل أنشطة العشر الأواخر من رمضان لفرع ثقافة الأقصر، اليوم الأحد أمسية شعرية وعرض فنى انشاد دينى بقصر ثقافة حسن فتحى، ومحاضرة عن كيف تربى طفلك على الصدق ببيت ثقافة الأقالتة، وورشة فنون تشكيلية رسم بالألوان الفلوماستر بمكتبة حاجر الضبعية شهداء الثورة الثقافية، ومحاضرة بعنوان أضطراب السلوك وفرط الحركة بمكتبة الطفل والشباب بالديمقراط الثقافية، ومحاضرة عن ثورة ضد الأدمان وعرض فنى كورال توماس و عافية بمكتبة الطفل والشباب بتوماس وعافية الثقافية، ومحاضرة بعنوان الرأى والرأى الأخر بمكتبة الطفل والشباب بالحلة الثقافية.
 
أما غداً لاثنين 27 من مايو الجارى فيتم تنظيم دورى ثقافى لرواد مكتبة المدامود الثقافية، أمسية شعرية بمكتبة النمسا الثقافية، محاضرة عن المياه شريان الحياة بمكتبة الطفل والشباب بالنواصر الثقافية، ورشة حكى شعبى بمكتبة الطفل والشباب بالرزيقات بحرى الثقافية، عرض إنشاد دينى بمكتبة الطفل والشباب بالمحاميد بحرى الثقافية، ويوم الثلاثاء 28 من مايو الجارى  امسية شعرية وورشة اشغال يدوية بالخرز بقصر ثقافة أسنا، ومحاضرة بعنوان الهوية والانتماء والمواطنة وعرض فنى آلات شعبية ومحاضرة عن مظاهر الاحتفالات الشعبية وتغيراتها عن الزمن بقصر ثقافة أرمنت، ومحاضرة عن دور المرأة فى الحياة الثقافية بمكتبة النمسا الثقافية.
 
وفي يوم الاربعاء 29 من مايو الجارى عرض أنشاد دينى بمكتبة الريانية الثقافية، وورشة فنون تشكيلية رسم حر وعرض فنى آلات شعبية بمكتبة الطفل والشباب بالرزيقات قبلى الثقافية، ويوم الخميس 30 من مايو الجارى امسية شعرية وعرض فنى انشاد دينى بقصر ثقافة حوض الرمال، أمسية شعرية وعرض فنى لفرقة آلالات الشعبية ببيت ثقافة الاقالتة، محاضرة عن الكذب وكيفية علاجه بمكتبة الدير حديثا الثقافية ، أمسية شعرية وأنشاد دينى بمكتبة الكيمان الثقافية ، امسية شعرية بمكتبة الطفل والشباب بالرزيقات بحرى الثقافية ، ورشة فنون تشكيلية تلوين بمكتبة الطفل والشباب بالمحاميد بحرى الثقافية، ويوم الجمعة 31 من مايو الجارى ورشة فنون تشكيلية رسم وتلوين بمكتبة الكيمان الثقافية ، محاضرة أيام لها تاريخ وعرض فنى لفرقة الانشاد الدينى بمكتبة الطفل والشباب بالمحاميد قبلى الثقافية .
 
 

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