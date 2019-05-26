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الرئيسية صحة وطب

خدعوك فقالوا "السخونية" وحدها خطر .. انخفاض حراره الجسم قد يؤدى إلى الوفاة

الأحد، 26 مايو 2019 01:00 م
خدعوك فقالوا "السخونية" وحدها خطر .. انخفاض حراره الجسم قد يؤدى إلى الوفاة انخفاض درجة حراره الجسم
كتبت هند عادل
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قد ينخدع البعض بأن إرتفاع حراراه الجسم والإصابه بالحمى قد يكون هو الخطر الوحيد الذى يمثل خطورة على صحة الإنسان ولكن فى حقيقة الأمر أن انخفاض حرارة الجسم يمثل خطورة كبيرة قد تصل إلى خساره الحياه بأكملها والموت ، ويحدث ذلك عند إنخفاض درجة حراراه الجسم عن 35 درجة مئوية وهو الأمر الذى يتطلب تدخل طبى عاجل ،حسبما ذكر موقع " healthline"

 

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أعراض انخفاض حرارة الجسم

تشمل الأعراض الأكثر شيوعًا لخفض حرارة الجسم:

الرعشة المفرطة

تباطؤ التنفس

تباطؤ الكلام

ارتباك

تعب المفرط  

نبض ضعيف

 فقدان الوعى  

انخفاض_درجة_حرارة_الرضيع

أسباب انخفاض حرارة الجسم

الطقس البارد هو السبب الرئيسى لانخفاض حرارة الجسم  وعندما يمر الجسم بدرجات حرارة شديدة البرودة ، يفقد الحرارة بسرعة أكبر.

عدم القدرة على إنتاج حرارة كافية للجسم أمر خطير للغاية، فدرجة حرارة الجسم يمكن أن تنخفض بسرعة وبشكل ملحوظ.

التعرض لدرجات حرارة أكثر برودة من المعتاد يمكن أن يسبب انخفاض حرارة الجسم، على سبيل المثال : إذا دخلت غرفة شديدة البرودة ومكيفة الهواء فور خروجك ، فإنك تخاطر بفقد الكثير من حرارة الجسم في فترة قصيرة.

أسباب_انخفاض_درجة_الحرارة_عند_الأطفال

عوامل الخطر لخفض حرارة الجسم

السن 

العمر عامل خطر حال انخفاض حرارة الجسم فالرضع وكبار السن يعانون أكبر خطر لدى الإصابة بخفض حرارة الجسم ، ويرجع ذلك إلى انخفاض القدرة على تنظيم درجة حرارة الجسم.

المرض العقلي 

الأمراض العقلية ، مثل انفصام الشخصية والاضطراب الثنائي القطب ، تجعل المصابين بها  في خطر أكبر حال انخفاض حرارة الجسم.

حالات طبية أخرى

يمكن أن تؤثر بعض الحالات الطبية على قدرة الجسم على الحفاظ على درجة حرارة كافية أو الشعور بالبرد مثل قصور الغدة الدرقية ،والذى يحدث عندما تنتج الغدة الدرقية القليل من الهرمون.

 

 


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