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خالد أبو بكر وأكرم القصاص ومعتز عبد الفتاح بحفل إفطار مجلس الدولة السنوى

الأحد، 26 مايو 2019 08:39 م
خالد أبو بكر وأكرم القصاص ومعتز عبد الفتاح بحفل إفطار مجلس الدولة السنوى المحامى خالد أبو بكر_أرشيفية
كتب أحمد عبد الهادى تصوير حسين طلال
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نظم نادى قضاة مجلس الدولة، برئاسة المستشار سمير البهى، حفل الإفطار السنوى، بأحد فنادق بمنطقة الزمالك، وحضر الحفل الإعلامى خالد أبو بكر، وأكرم القصاص رئيس التحرير التنفيذى لليوم السابع ومعتز عبد الفتاح .

وأكد المستشار وائل فرحات، المتحدث باسم نادى مجلس الدولة، أنه سيتم على هامش الحفل تكريم نماذج مشرفة من شهداء مصر الأبرار من رجال القضاء والقوات المسلحة والشرطة، ومن أبرزهم:

من شهداء القضاء الشهيد هشام بركات والشهيد محمد مروان والشهيد عمر حماد والشهيد عبد المنعم مصطفى عثمان،ومن رجال القوات المسلحة الشهيد أحمد منسي والشهيد أحمد الشبراوي والشهيد عماد امير رشدي والشهيد ابانوب صابر والشهيد مينا مجدي .

ومن رجال الشرطة الشهيد نبيل فراج والشهيد مصطفى الخطيب والشهيد ساطع النعماني.

كما سيتم تكريم أسماء مستشارى مجلس الدولة الذين وافتهم المنية خلال العام الماضى وكذا شيوخ مجلس الدولة الذين سيكتمل عطائهم هذا العام.

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حفل إفطار مجلس الدولة السنوى (6)
 

 

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حفل إفطار مجلس الدولة السنوى (8)
 

 

حفل إفطار مجلس الدولة السنوى (9)
 

 

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حفل إفطار مجلس الدولة السنوى (11)
 

 

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حفل إفطار مجلس الدولة السنوى (15)
 

 

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حفل إفطار مجلس الدولة السنوى (17)
 

 

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حفل إفطار مجلس الدولة السنوى (26)
 

 

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