حملة تموينية لضبط السلع الفاسدة وقضايا الغش التجارى فى الجيزة

كتب بهجت أبو ضيف

شن ضباط مباحث التموين بالجيزة، حملة موسعة على الأسواق والمخابز، لضبط السلع الغذائية الفاسدة ومجهولة المصدر، ومواجهة قضايا الغش التجارى واستغلال المواطنين.

وأسفرت الحملة التى أشرف عليها العميد مصطفى البكرى، مدير مباحث التموين بالجيزة، عن ضبط 112 قضية إغلاق منشآت غير مرخصة، وإنتاج خبز ناقص الوزن، إضافة إلى قضايا غش تجارى، وعدم حمل شهادات صحية، وعدم الإعلان عن الأسعار. وحرر محاضر بالوقائع المضبوطة واتخذت الإجراءات القانونية تجاه المتهمين، لتتولى النيابات المختصة التحقيق.