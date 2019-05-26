حملات مسائية مكثفة لإعادة الانضباط وإزالة الإشغالات شرق الاسكندرية

الاسكندرية جاكلين منير

نفذ حى المنتزة شرق الاسكندرية ، حملة مسائية اليوم الأحد ، لإزالة الاشغالات فى شوارع المسرح ، ومسجد الصداقة سيدي بشر قبلي.

يأتى ذلك بناءاً على تعليمات الدكتور عبد العزيز قنصوة محافظ الإسكندرية ، وبمتابعة حمدى عبد العليم شامه ، رئيس حي المنتزة أول ، وفى ذات السياق

و في ضوء الإهتمام بالمظهر العام والحضاري لحي ثان المنتزه شرقا ، وتحت إشراف العميد خالد كشك ، رئيس الحي ، و مصطفى عبد السلام سكرتير عام الحي ، قام مسئولي إدارة الطرق بالحي ، بإنشاء ممر للمشاه بالجزيرة الوسطى ، أمام مدخل أسكوت ، وذلك تيسيرا علي المواطنين ، وللحفاظ على المظهر العام للجزيرة .