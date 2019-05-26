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حملات مسائية مكثفة لإعادة الانضباط وإزالة الإشغالات شرق الاسكندرية

الأحد، 26 مايو 2019 11:19 م
حملات مسائية مكثفة لإعادة الانضباط وإزالة الإشغالات شرق الاسكندرية حملات تفتيش مسائيه
الاسكندرية جاكلين منير
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نفذ حى المنتزة شرق الاسكندرية ، حملة مسائية اليوم الأحد ، لإزالة الاشغالات فى شوارع المسرح ، ومسجد الصداقة سيدي بشر قبلي.
 
 
يأتى ذلك بناءاً على تعليمات الدكتور عبد العزيز قنصوة محافظ الإسكندرية ، وبمتابعة  حمدى عبد العليم شامه ، رئيس حي المنتزة أول ، وفى ذات السياق 
و  في ضوء الإهتمام بالمظهر العام والحضاري لحي ثان المنتزه شرقا ، وتحت إشراف العميد خالد كشك ،  رئيس الحي ، و مصطفى عبد السلام سكرتير عام الحي ، قام مسئولي إدارة الطرق بالحي ، بإنشاء ممر للمشاه بالجزيرة الوسطى ، أمام مدخل أسكوت ، وذلك تيسيرا علي المواطنين ، وللحفاظ على المظهر العام للجزيرة .
 
 
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