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حملات مرورية مكبرة على الطرق لرصد المخالفات بالقاهرة والجيزة

الأحد، 26 مايو 2019 08:20 ص
حملات مرورية مكبرة على الطرق لرصد المخالفات بالقاهرة والجيزة حملة مرورية - أرشيفية
كتب عبد الرحمن سيد
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عززت الإدارة العامة لمرور القاهرة، اليوم الأحد من تواجدها بالشوارع والميادين، مع انتشار الخدمات المرورية، أعلى المحاور للعمل على إزالة أى أعطال مرورية، أو حوادث تعوق حركة السيارات بشوارع العاصمة، ولتسهيل وصول المواطنين إلى الأماكن  المختلفة.
 
وانتشر رجال المرور بربوع العاصمة لشن حملات مرورية مكثفة لرصد كل المخالفات المرورية بشتى أنواعها، وعدم التهاون مع مخالفى قواعد وآداب المرور، كما يتم رفع كل السيارات المتروكة التى يتم رصدها بالشوارع وتتسبب فى زحامات مرورية بالطرق.
 
كما انتشرت الحملات المرورية أعلى المحاور والشوارع بالجيزة لرصد المخالفات وإلزام المواطنين بقواعد وآداب المرور،و للحد من وقوع الحوادث المرورية الناجمة عن السير عكس الاتجاه، أو الانتظار الخاطئ بالطرق السريعة.
 
 

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مخالفات بمحاور القاهرة و الجيزة

انتشار حملات بالمحاور

اوناش مرورية بالطرق


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